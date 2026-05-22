Irã diz que negociações com os EUA chegaram a um ponto de viragem

Baghaei também confirmou que uma delegação do Catar está no país e mantém conversações com o ministro das Relações Exteriores do Irã

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei (ATTA KENARE / AFP)

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, disse hoje que os esforços diplomáticos continuam para se alcançar um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. “O processo atual e a presença de altos responsáveis paquistaneses em Teerã significa que chegamos a um ponto de viragem ou a uma situação decisiva”, afirmou.

Mas, Teerã apontou que as divergências com os EUA são profundas e amplas, impedindo um acordo em apenas algumas semanas de negociações. “Não podemos necessariamente dizer que chegamos a um ponto em que um acordo esteja próximo”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano à televisão estatal.

Baghaei também confirmou que uma delegação do Catar está no país e mantém conversações com o ministro das Relações Exteriores do Irã. Doha já havia revelado que em coordenação com os EUA enviou uma equipe de negociadores do Catar à capital iraniana para ajudar a garantir um acordo do fim da guerra e colaborar na resolução de assuntos pendentes.

Mas, segundo Baghaei, o chefe do Exército do Paquistão, Asim Munir, ainda é o principal mediador nas negociações entre as partes.

Em alusão às questões nucleares o regime iraniano permanece irredutível e voltou a classificar como inaceitável qualquer exigência de Washington ligada à entrega do seu urânio altamente enriquecido. “O assunto é muito claro: somos membros do TNP ([Tratado de Não Proliferação Nuclear) e temos o direito de usar a energia nuclear para fins pacíficos. Não chegaremos a uma conclusão se tentarmos aprofundar os detalhes relacionados com o urânio altamente enriquecido no Irã”, justificou o porta-voz.

Sobre não revelar os detalhes das discussões em curso, Baghaei alega que isso já foi feito em outras ocasiões e não deu certo. “Fizemos isso duas vezes, e a ganância da outra parte levou-nos à guerra. Não podemos ignorar essa experiência”, sublinhou.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta sexta-feira (21) que o conflito no Irã deverá terminar em breve. “Teerã está “desesperado para chegar a um acordo”, alegou.