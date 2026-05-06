‘O navio está seguro’: Vídeo mostra capitão de cruzeiro com surto de hantavírus anunciando primeira morte a bordo

Gravação de abril expõe o contraste entre o discurso de segurança a bordo do MV Hondius e as três mortes registradas até o momento

Hantavírus: cepa transmissível entre humanos é confirmada em passageiros de cruzeiro (AFP)

Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (6) mostra o capitão do cruzeiro de luxo MV Hondius, Jan Dobrogowski, garantindo que a embarcação estava "segura" após a morte de um holandês - dias antes de a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmar um surto de hantavírus a bordo.

A crise sanitária na embarcação, que partiu de Ushuaia, na Argentina, rumo a Cabo Verde, já deixou três mortos e provocou um impasse sobre o desembarque dos passageiros nas Ilhas Canárias, previsto para a próxima segunda-feira (11).

Na gravação, feita em 12 de abril, um dia após o primeiro óbito, Dobrogowski tenta conter a ansiedade dos passageiros em alto-mar, atribuindo o falecimento a causas naturais:

"É meu triste dever informar que um dos nossos passageiros faleceu repentinamente na noite passada. Por mais trágico que seja, acreditamos que foi por causas naturais. E também, quaisquer problemas de saúde que ele estivesse enfrentando, segundo o médico, não eram infecciosos, então o navio está seguro nesse aspecto."

O capitão justificou a decisão de manter o curso alegando que incidentes assim "acontecem às vezes em alto-mar" e que os destinos mais próximos já faziam parte do itinerário original da operadora holandesa Oceanwide Expeditions.

A escalada do surto

No dia 24 de abril, o corpo do passageiro foi finalmente retirado do navio na remota ilha de Santa Helena para repatriação. Sua esposa desembarcou para acompanhá-lo. O luto, contudo, foi tragicamente breve: em dois dias, ela também faleceu, após testar positivo para a cepa andina do vírus.

Pouco depois, no dia 2 de maio, um passageiro de nacionalidade alemã morreu a bordo. Outros dois viajantes que estiveram no transatlântico - um britânico e um suíço - seguem internados em estado grave em hospitais da África do Sul e de Zurique, respectivamente, ambos diagnosticados com a mesma infecção viral.

O impasse do desembarque

Após semanas de apreensão, o Ministério do Interior da Espanha anunciou que os passageiros do cruzeiro de luxo devem começar a desembarcar na próxima segunda-feira (11), nas Ilhas Canárias. De acordo com o governo espanhol, todas as pessoas que permanecem a bordo estão assintomáticas.

O plano desenhado pela ministra da Saúde da Espanha, Mónica García, prevê a repatriação imediata dos estrangeiros, enquanto os 14 espanhóis a bordo serão transportados para Madri, onde cumprirão quarentena rigorosa em uma unidade hospitalar.

Apesar do aval do governo central de Madri, as autoridades regionais de Tenerife, local previsto para a atracação, declararam oposição à chegada do cruzeiro e prometeram adotar medidas para impedir que o navio aporte na ilha.