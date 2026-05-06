Três mortes já foram registradas entre pessoas que estiveram a bordo

Hantavírus: cepa transmissível entre humanos é confirmada em passageiros de cruzeiro (AFP)

O Ministério da Saúde da África do Sul confirmou, nesta quarta-feira (6), que a variante do hantavírus detectada em um passageiro retirado de um cruzeiro que partiu do extremo sul da Argentina é a cepa andina - a única conhecida com potencial de transmissão entre humanos. Três mortes já foram registradas entre pessoas que estiveram a bordo.

No momento, a embarcação transporta 88 passageiros e 59 tripulantes, de 23 nacionalidades, e se tornou o centro de investigações sanitárias. Dois passageiros foram levados para Joanesburgo: um morreu e o outro permanece hospitalizado.

Um caso também foi confirmado na Suíça. O paciente, que participou da viagem, procurou atendimento médico em Zurique após apresentar sintomas e foi imediatamente isolado. Um teste realizado no laboratório de referência dos Hospitais Universitários de Genebra (HUG) confirmou a infecção pelo vírus. A esposa dele também foi colocada em isolamento preventivo, apesar de não apresentar sintomas.

As autoridades suíças investigam possíveis contatos durante o período infeccioso, mas avaliam que o risco de disseminação no país é baixo. Isso porque, diferentemente das variantes europeias, geralmente associadas a roedores, a transmissão da cepa andina depende de contato próximo entre pessoas.

Fatalidades

O cruzeiro partiu de Ushuaia, na Argentina, em 1 de abril, com destino a Cabo Verde, na costa oeste da África. Desde o fim de semana, o navio está nas proximidades da capital, Praia, onde autoridades locais organizam a evacuação de três passageiros infectados.

As três mortes confirmadas são de um casal holandês e de uma mulher alemã, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na Europa, o governo das Ilhas Canárias, na Espanha, anunciou que se opõe à atracação do navio de cruzeiro MV Hondius, após o Ministério da Saúde espanhol informar que a embarcação pretendia seguir para Tenerife.