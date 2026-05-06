Pacientes suspeitos de infecção por hantavírus são retirados de cruzeiro
Três pacientes suspeitos de diagnóstico de hantavírus que estavam a bordo do cruzeiro MV Hondius foram retirados do navio em Cabo Verde
Publicado: 06/05/2026 às 07:38
Vista geral do navio de cruzeiro MV Hondius parado ao largo do porto da Praia, capital de Cabo Verde ( AFP)
Os três pacientes suspeitos de diagnóstico de hantavírus que estavam a bordo do cruzeiro MV Hondius foram retirados do navio em Cabo Verde e serão transferidos para a Holanda, anunciou nesta quarta-feira (6) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).
"Três pacientes com suspeita de infecção por hantavírus acabam de ser retirados do navio e estão a caminho para receber atendimento médico nos Países Baixos, em coordenação com a OMS, o operador do navio e as autoridades nacionais de Cabo Verde, do Reino Unido, da Espanha e dos Países Baixos", anunciou Tedros Adhanom Ghebreyesus na rede social X.