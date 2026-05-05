Hantavírus: OMS confirma dois casos e identifica cinco suspeitos em cruzeiro

Três pessoas morreram. Dezenas de passageiros e membros da tripulação estão isolados no navio

Cruzeiro MV Hondius está em Cabo Verde ( AFP)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou nesta terça-feira (5) dois casos de hantavírus entre as pessoas a bordo ou que desembarcaram de um cruzeiro ancorado em Cabo Verde, do qual três pessoas morreram.

"Em 4 de maio de 2026 foram identificados sete casos (dois casos de hantavírus confirmados em laboratório e cinco suspeitos), incluindo três falecimentos, um paciente em estado crítico e três pessoas com sintomas leves", afirmou a OMS em um comunicado.

Três dessas pessoas já não estão no cruzeiro e quatro permanecem a bordo.

A OMS anunciou ainda que tenta localizar os passageiros do voo que saiu da ilha de Santa Helena com destino a Joanesburgo, do qual foi retirada uma turista holandesa infectada com hantavírus que morreu em um hospital da África do Sul.

A holandesa de 69 anos, cujo marido de 70 anos morreu a bordo do cruzeiro, havia desembarcado em Santa Helena em 24 de abril "com sintomas gastrointestinais" e embarcou no dia seguinte em um voo com destino a Joanesburgo, indicou a OMS.

Ela morreu no dia 26 de abril e sua infecção por hantavírus foi confirmada na segunda-feira (4). "Iniciamos as buscas para localizar os passageiros do voo", acrescentou a OMS em um comunicado.