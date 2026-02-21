Israel atinge centros de comando do Hezbollah no leste do Líbano

Hezbollah confirma morte de oito membros em ataque israelense no leste do Líbano; Ministério da Saúde libanês registra ao menos 10 mortos e 24 feridos, incluindo crianças.

Entulho e detritos de um edifício cobrem o chão no dia seguinte ao ataque israelense (Foto: Mahmoud ZAYYAT / AFP)

Ataques aéreos israelenses no leste do Líbano mataram oito integrantes do grupo Hezbollah, incluindo autoridades locais, informaram dois oficiais da organização neste sábado, 21. O Ministério da Saúde do Líbano contabilizou 10 mortos, sem distinguir entre combatentes e civis, e 24 feridos, incluindo três crianças. Os oficiais do Hezbollah afirmaram que os ataques ocorreram perto da aldeia de Rayak, no nordeste do país, na noite de sexta-feira.

O exército de Israel comunicou que membros da unidade de mísseis do Hezbollah, localizados em três centros de comando na área de Baalbek, foram "eliminados". Segundo a nota militar, eles atuavam para acelerar a prontidão e o aumento de força, enquanto planejavam ataques contra Israel. Entre os mortos identificados pelo Hezbollah estão os comandantes locais Ali al-Moussawi, Mohammed al-Moussawi e Hussein Yaghi, este último filho de um dos fundadores do grupo e aliado de Hassan Nasrallah.

O conflito entre Israel e Hezbollah intensificou-se em setembro de 2024, após meses de trocas de disparos iniciadas em apoio ao Hamas. Embora um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos tenha sido estabelecido dois meses depois, Israel acusa o Hezbollah de tentar se reconstruir e realiza ataques frequentes contra instalações do grupo. O Hezbollah reivindicou um ataque contra Israel desde a implementação da trégua.

O ataque ocorre em um momento de tensão regional. O governo dos Estados Unidos sinalizou a possibilidade de atingir o Irã caso as negociações sobre o programa nuclear de Teerã não resultem em um acordo. O Irã é o principal apoiador tanto do Hezbollah quanto do Hamas na região.

