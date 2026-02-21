Homens armados matam pelo menos 38 pessoas na Nigéria

Além dos jihadistas, grupos armados conhecidos localmente como "bandidos" aterrorizam Zamfara e os estados vizinhos.

Soldado faz a guarda de grupo de estudantes libertadas após sequestro em escola cometido por jihadistas no norte da Nigéria, em 2021; o país enfrenta há anos uma insurreição de radicais islâmicos. (AFP)

Homens armados mataram pelo menos 38 pessoas na aldeia de Dutse Dan Ajiya, no estado de Zamfara, noroeste da Nigéria, na noite de quinta-feira, informaram a polícia e autoridades locais à AFP neste sábado (21).

Além dos jihadistas, grupos armados conhecidos localmente como "bandidos" aterrorizam Zamfara e os estados vizinhos, realizando sequestros para obter resgate, atacando aldeias, matando moradores e incendiando casas após saqueá-las.

"A aldeia fica nos arredores e tem poucas estradas de acesso. A calma já retornou à região e as patrulhas continuam", disse Yazid Abubakar, porta-voz da polícia de Zamfara.

Segundo Hamisu Faru, uma autoridade local que relatou 50 mortes, os bandidos "atiraram indiscriminadamente, matando todos os moradores que tentaram fugir".

"Alertamos o exército e um caça foi mobilizado, mas não atirou nos bandidos que estavam em motocicletas, deixando os terroristas matarem indiscriminadamente", acrescentou Faru.

O exército nigeriano está presente na região há vários anos para combater esses grupos, mas a violência persiste.

As tentativas de reconciliação por meio de anistias e compensações financeiras não conseguiram deter os ataques.

Desde 2009, a insurgência jihadista na Nigéria, liderada principalmente pelo Boko Haram e pelo grupo rival Estado Islâmico da África Ocidental (Iswap), causou mais de 40.000 mortes e deslocou dois milhões de pessoas no nordeste do país, segundo a ONU.