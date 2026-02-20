Quatro pessoas morrem e 17 ficam feridas em explosão de caminhão-tanque

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), na região de Renca, e provocou incêndio de grandes proporções, com dezenas de veículos danificados

Uma explosão envolvendo um caminhão-tanque carregado com gás deixou ao menos quatro mortos e 17 feridos na manhã desta quinta-feira (19/2), na Região Metropolitana de Santiago, no Chile. O acidente aconteceu por volta das 8h, no mesmo horário de Brasília, após o motorista perder o controle do veículo e colidir contra uma barreira de contenção na altura da comuna de Renca.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que uma densa nuvem de fumaça branca começa a se espalhar rapidamente pela via. Em poucos segundos, a visibilidade é tomada, até que a explosão ocorre.

Segundo o delegado presidencial da região, Gonzalo Durán, quatro pessoas morreram no local e outras 17 ficaram feridas, algumas em estado grave.

Entre os feridos, cinco estão em condição crítica, de acordo com o governador metropolitano, Claudio Orrego. Uma das vítimas sofreu queimaduras em 100% do corpo e tem prognóstico reservado. Outras quatro tiveram cerca de 60% do corpo atingido pelas chamas e permanecem internadas em estado extremamente delicado.

O general da polícia, Víctor Vielma, informou que a explosão danificou mais de 50 veículos e atingiu estruturas próximas à rodovia, incluindo automóveis estacionados dentro de um prédio adjacente e parte da cúpula de uma construção na área.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas e no resgate das vítimas. As causas do acidente ainda estão sob investigação. As autoridades não descartam a hipótese de excesso de velocidade ou outras infrações que possam ter contribuído para a perda de controle do caminhão.

As informações são do Correio Braziliense.