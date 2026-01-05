Justiça dos EUA determina que Maduro permanecerá detido em Nova York

Maduro se declarou inocente das quatro acusações que lhe são atribuídas; próxima audiência será em 17 de março

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sendo levado ao tribunal por agentes de segurança dos EUA (ARON RANEN / various sources / AFP)

O presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, permanecerá detido em Nova York e comparecerá novamente perante um tribunal dos Estados Unidos em 17 de março, determinou o juiz Alvin Hellerstein nesta segunda-feira (5), após a primeira audiência contra o ex-líder.

Capturado no sábado em Caracas pelo Exército dos EUA, Maduro se declarou inocente das quatro acusações que lhe são atribuídas, principalmente de tráfico de drogas.