Justiça dos EUA determina que Maduro permanecerá detido em Nova York
Maduro se declarou inocente das quatro acusações que lhe são atribuídas; próxima audiência será em 17 de março
Publicado: 05/01/2026 às 15:29
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sendo levado ao tribunal por agentes de segurança dos EUA (ARON RANEN / various sources / AFP)
O presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, permanecerá detido em Nova York e comparecerá novamente perante um tribunal dos Estados Unidos em 17 de março, determinou o juiz Alvin Hellerstein nesta segunda-feira (5), após a primeira audiência contra o ex-líder.
Capturado no sábado em Caracas pelo Exército dos EUA, Maduro se declarou inocente das quatro acusações que lhe são atribuídas, principalmente de tráfico de drogas.