Maduro e esposa se declaram inocentes em tribunal; próxima audiência já tem data marcada

Juiz deve decidir sobre prisão preventiva e fiança; a próxima audiência de Maduro está marcada para o dia 17 de março, também no tribunal federal de Nova York.

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sendo conduzido ao helicóptero que o levou ao tribunal (Foto: Reprodução/Youtube/DRM News)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi transferido de helicóptero para o tribunal federal do sul de Nova York, em Manhattan, onde teve início o julgamento nesta segunda-feira (5). A audiência começou às 12h02 no horário local (14h02, pelo horário de Brasília) e ainda está em andamento.

Maduro e a esposa, Cilia Flores, comparecem à audiência vestindo uniformes do sistema prisional dos Estados Unidos e algemados. O presidente venezuelano utiliza um fone de ouvido, possivelmente para tradução simultânea entre inglês e espanhol.

Segundo informações da GloboNews, o magistrado cumprimentou Maduro, solicitou a confirmação de sua identidade e perguntou se ele se considera culpado ou inocente. O presidente respondeu que se declara inocente, assim como sua esposa Cilia Flores.

Próxima audiência

O juiz ainda deverá decidir se o casal permanecerá em prisão preventiva, com ou sem direito ao pagamento de fiança, até a data do julgamento. A próxima audiência está marcada para o dia 17 de março, também no tribunal federal de Nova York.