Mundo
VENEZUELA

Chefe do Parlamento da Venezuela promete usar 'todos os meios' disponíveis para 'trazer Maduro de volta'

Nicolás Maduro foi deposto em uma operação militar dos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

Publicado: 05/01/2026 às 15:20

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez (FEDERICO PARRA/AFP)

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, prometeu nesta segunda-feira (5) usar "todos os meios" para "trazer de volta" Nicolás Maduro, deposto em uma operação militar dos Estados Unidos e que está sendo julgado por tráfico de drogas.

A presidente interina e irmã do presidente da Assembleia Nacional, Delcy Rodríguez, o designou para liderar uma comissão que buscará a libertação de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, ambos detidos em Nova York.

"Minha principal função nos próximos dias (...) como presidente desta Assembleia Nacional será usar todos os procedimentos, todas as plataformas e todos os meios para trazer de volta Nicolás Maduro Moros, meu irmão, meu presidente", disse Rodríguez, que foi reeleito à frente do Poder Legislativo.

 

