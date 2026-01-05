Chefe do Parlamento da Venezuela promete usar 'todos os meios' disponíveis para 'trazer Maduro de volta'

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez (FEDERICO PARRA/AFP)

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, prometeu nesta segunda-feira (5) usar "todos os meios" para "trazer de volta" Nicolás Maduro, deposto em uma operação militar dos Estados Unidos e que está sendo julgado por tráfico de drogas.

A presidente interina e irmã do presidente da Assembleia Nacional, Delcy Rodríguez, o designou para liderar uma comissão que buscará a libertação de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, ambos detidos em Nova York.

"Minha principal função nos próximos dias (...) como presidente desta Assembleia Nacional será usar todos os procedimentos, todas as plataformas e todos os meios para trazer de volta Nicolás Maduro Moros, meu irmão, meu presidente", disse Rodríguez, que foi reeleito à frente do Poder Legislativo.