Maduro é transferido para tribunal onde será julgado nesta segunda (5), em Nova York

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é acusado de conspiração para narcoterrorismo; conspiração para importação de cocaína; posse de metralhadoras e dispositivos de destruição; e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos de destruição

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sendo conduzido ao helicóptero que o levou ao tribunal (Foto: Reprodução/Youtube/DRM News)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi transferido de helicóptero para o tribunal federal no distrito de Lower Manhattan, em Nova York, onde será julgado às 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira (5), junto com sua esposa, Cilia Flores.

Maduro passou a noite no Centro de Detenção Metropolitano, no bairro do Brooklyn, onde está detido, e saiu do local por volta das 9h45.

De acordo com a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, Maduro é acusado pelos crimes de:

Conspiração para narcoterrorismo;

Conspiração para importação de cocaína;

Posse de metralhadoras e dispositivos de destruição;

Conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos de destruição contra os EUA.

Imagens revelam o momento em que o presidente deixa um carro cercado por agentes de segurança e é conduzido ao helicóptero.

