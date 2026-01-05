Groenlândia condena pressões de Trump sobre anexar a ilha

"Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos a discussões. Mas isto deve ser feito através dos canais adequados e de acordo com o direito internacional", afirmou o primeiro-ministro da Groenlândia

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen (LUDOVIC MARIN / AFPv)

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, declarou hoje que chegou a hora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parar com as incessantes pressões sobre a anexação da região autônoma dinamarquesa no Ártico.

"Basta! Chega de pressões. Chega de insinuações. Chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos a discussões. Mas isto deve ser feito através dos canais adequados e de acordo com o direito internacional", afirmou Nielsen nas redes sociais.

Já a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, também instou Washington a cessar com as ameaças contra um aliado histórico por causa da ilha do ártico.

Por sua vez, em uma entrevista no domingo, Trump, reiterou a vontade de anexar o território autônomo da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. "Precisamos da Groenlândia do ponto de vista da segurança nacional", reafirmou Trump.

Além disso, a intervenção militar norte-americana na Venezuela ainda reacendeu os receios em relação à Groenlândia, cobiçada pelo líder norte-americano devido os seus recursos minerais e a sua localização estratégica.

Enquanto isso, horas após os EUA terem confirmado o ataque a Venezuela e captura de Nicolás Maduro, a esposa do chefe de Gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, publicou nas redes sociais uma imagem da Groenlândia com as cores da bandeira norte-americana, acompanhada pela legenda “soon” (“em breve”, em português).

A publicação de Katie foi interpretada como uma provocação, sobretudo por causa das frequentes falas de Trump sobre as intenções de anexar a região.

O embaixador da Dinamarca em Washington, Jesper Moller Sorensen, reagiu à publicação, respostando a controversa imagem postada por Katie Miller, e recordando os laços diplomáticos e de defesa entre as duas nações. “Apenas um lembrete amigável sobre os EUA e o Reino da Dinamarca: somos aliados próximos e devemos continuar a trabalhar juntos como tal. A segurança dos EUA também é a segurança da Groenlândia e da Dinamarca e o território já faz parte da OTAN. O Reino da Dinamarca e os Estados Unidos trabalham juntos para garantir a segurança no Ártico. Levamos a nossa segurança conjunta a sério. E sim, esperamos total respeito pela integridade territorial do Reino da Dinamarca”, escreveu o diplomata nas plataformas digitais.

As tensões entre os dois países também já escalaram depois do recente anúncio de Trump, no final de dezembro, sobre a nomeação de um enviado especial para a ilha e a insistência de que os EUA ‘precisam’ da Groenlândia por questões de segurança.