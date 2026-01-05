Embaixador dos EUA diz na ONU que Maduro é "presidente ilegítimo" e "narcoterrorista responsável por mortes"
Mike Waltz, afirmou, nesta segunda (5), em Nova Iorque, que o presidente deposto da Venezuela "manipulou sistema eleitoral para se manter no poder"
Publicado: 05/01/2026 às 13:36
O embaixador dos EUA, Mike Waltz (SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Durante a reunião emergencial do Conselho da Organização das nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, nos Estados Unidos (EUA), nesta segunda (5), o embaixador dos EUA, Mike Waltz, acusou o deposto presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está preso, de “ser um chefe narcoterrorista fugitivo, responsável pela morte de milhares de americanos”.
Waltz disse, ainda, que Maduro era um “presidente ilegítimo”, não um líder de Estado e que por anos, “manipulou o sistema eleitoral da Venezuela para se manter no poder”.