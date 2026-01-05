Secretário-geral da ONU pede respeito à independência dos países em reunião sobre Venezuela

A Venezuela solicitou a reunião e a Colômbia transmitiu o pedido ao Conselho de Segurança, do qual é membro desde 1º de janeiro

Secretário-geral da ONU, António Guterres (foto: Maxim Shemetov / AFP)

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu, nesta segunda-feira (5), respeito à independência política dos países depois que o governo dos Estados Unidos capturou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e afirmou estar a cargo do país sul-americano.

Guterres exortou "respeitar os princípios de soberania, independência política e integridade territorial dos Estados", segundo declarações lidas em seu nome pela vice-secretária-geral, Rosemary DiCarlo, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Venezuela.

"Estou profundamente preocupado com a possível intensificação da instabilidade no país, com o impacto potencial na região e o precedente que poderia criar sobre como as relações entre os Estados são conduzidas", leu DiCarlo, citando Guterres.

A Venezuela solicitou a reunião e a Colômbia transmitiu o pedido ao Conselho de Segurança, do qual é membro desde 1º de janeiro.

Após meses de ataques contra supostas lanchas que operariam para o narcotráfico no Caribe, ameaças e táticas de pressão, as forças americanas bombardearam a Venezuela no sábado e depuseram Maduro, que foi levado para uma prisão em Nova York.

Há cinco anos, Maduro foi indiciado formalmente por narcotráfico e terrorismo em um tribunal de justiça em Nova York, e as autoridades americanas tinham oferecido uma recompensa de 50 milhões de dólares (R$ 271,8 milhões, na cotação atual) por sua captura.

As acusações foram ampliadas para incluir a esposa do presidente deposto, Cilia Flores, que também foi capturada em Caracas e levada aos Estados Unidos.

Maduro e sua esposa chegaram, nesta segunda-feira, ao tribunal de Nova York para serem apresentados perante o juiz.