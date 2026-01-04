Militares reconhecem Delcy Rodríguez como presidente interina da Venezuela

Ministro da Defesa leu comunicado que oficializa Rodríguez no cargo por 90 dias e fez um apelo à população para retomar as atividades normais e seguir o "trilho constitucional"

A Vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, discursa durante uma reunião com o Corpo Diplomático, em Caracas. ( (Foto de Pedro MATTEY / AFP) )

As Forças Armadas da Venezuela reconheceram Delcy Rodríguez como presidente interina neste domingo(4), após a prisão de Nicolás Maduro no sábado.

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar em Caracas e cidades vizinhas que deixou feridos e mortos. O governo não apresentou um balanço oficial.

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, leu na televisão um comunicado que incluiu a decisão do Tribunal Supremo de que Rodríguez assuma o poder por 90 dias.

Padrino também denunciou que, no “covarde sequestro” de Maduro, parte da equipe de seguranças do presidente foi morta “a sangue frio”, além de militares e civis.

O ministro respaldou o decreto de estado de comoção exterior que, segundo Rodríguez, foi promulgado por Maduro para "garantir a governabilidade do país".

Além disso, chamou a população a "retomar suas atividades econômicas, laborais, de todo tipo, educativas, nos próximos dias".

"A pátria deve caminhar sobre seu trilho constitucional", apontou Padrino.

As ruas de Caracas amanheceram vazias e tranquilas neste domingo, com comércios fechados e pequenas filas em alguns mercados e farmácias.