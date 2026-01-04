° / °
Mundo
Venezuela

Papa pede "garantias" à soberania da Venezuela

Papa Leão XIV falou, neste domingo (4) sobre situação da Venezuela após ataque norte-americano

AFP

Publicado: 04/01/2026 às 10:09

Papa Leão 14/ANDREAS SOLARO / AFP

Papa Leão 14 (ANDREAS SOLARO / AFP)

O papa Leão XIV afirmou neste domingo (4) que "o bem-estar do querido povo venezuelano" deve prevalecer e pediu garantias "à soberania" da Venezuela após a captura do presidente Nicolás Maduro por forças especiais dos Estados Unidos em um ataque ao país sul-americano.

"O bem-estar do querido povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e levar à superação da violência e ao empreendimento de caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país", afirmou o pontífice americano após sua oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

