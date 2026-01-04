Em comunicado conjunto com cinco países, Brasil se opõe a tentativas de controle sobre a Venezuela

Declaração conjunta é uma resposta às ações e declarações recentes dos Estados Unidos sobre a Venezuela e seu petróleo

Presidente Lula (PT) (Foto: Evaristo Sa / AFP)

Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Espanha rejeitaram neste domingo(4) “qualquer tentativa de controle” sobre a Venezuela depois que os Estados Unidos declararam que assumiram o controle do país após a prisão de Nicolás Maduro.

Os seis países manifestaram preocupação com a estabilidade regional após os ataques de Washington que resultaram na captura de Maduro.

Donald Trump disse que um de seus principais objetivos é manter o domínio sobre o petróleo da Venezuela, que possui as maiores reservas do mundo.

“Manifestamos nossa preocupação diante de qualquer tentativa de controle governamental, de administração ou de apropriação externa de recursos naturais ou estratégicos” venezuelanos, aponta um comunicado divulgado pela Chancelaria colombiana.

