Vídeo mostra chegada de Maduro em agência antidrogas em Nova York

Maduro chegou aos Estados Unidos na noite do último sábado (3) (Reprodução/Redes Sociais)

A Casa Branca divulgou no fim da noite deste sábado (3) um vídeo de 12 segundos no qual mostra o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, caminhando na unidade de Nova York da agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês).

Maduro veste uma roupa escura e calça chinelos. Ele é escoltado por agentes dos EUA enquanto segura uma garrafa plástica. O venezuelano diz em inglês: “Good night” (boa noite) e “Happy new year” (feliz ano novo).

O presidente da Venezuela chegou a Nova York por volta das 18h30 deste sábado, após ser capturado por autoridades dos Estados Unidos. A prisão ocorreu durante a madrugada, em Caracas, de acordo com o governo americano.

O avião com Maduro e sua esposa, Cilia Flores, pousou na Base Aérea da Guarda Nacional de Stewart, em Nova York. Maduro saiu algemado da aeronave e escoltado por mais de uma dúzia de agentes federais. Ele vestia uma roupa clara.

O Boeing 757-200 do Departamento de Justiça americano saiu da Baía de Guantánamo, em Cuba, e seguiu rumo aos Estados Unidos. O espaço aéreo na região do Caribe foi fechado.

Maduro ficará detido no Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn. Assim que o líder venezuelano deposto chegou ao local, policiais correram para um estacionamento, informou o jornal The New York Times. Perto dali, cerca de 100 manifestantes, muitos envoltos em bandeiras venezuelanas, aplaudiam por trás das barricadas policiais.