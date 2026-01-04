Reino Unido e França bombardeiam instalação do Estado Islâmico na Síria

Ação conjunta, realizada na noite do último sábado (3), foi anunciada neste domingo (4) pelo Ministério de Defesa Britânico

Bombardeio teria sido realizado em local de armazenamento de armas (Reprodução/Redes Sociais)

Reino Unido e França realizaram bombardearam uma instalação subterrânea do Estado Islâmico na Síria.

A ação, que ocorreu no último sábado (3), foi anunciada neste domingo (4) pelo Ministério de Defesa britânico.

De acordo com o comunicado oficial, o local seria utilizado para armazenar armas e explosivos. O alvo foi atingido com sucesso.

O ataque foi realizado ao norte da cidade histórica de Palmira. Segundo o governo britânico, não há indícios de risco à população local.