Incêndios florestais que atingem a Espanha já queimaram 343 mil hectares

Pessoas combatem um incêndio florestal na vila de Vilarino, no município de Carballeda de Avia, noroeste da Espanha, em 17 de agosto de 2025. A Espanha está entrando em sua terceira semana de alertas de onda de calor e os bombeiros continuam combatendo as chamas no noroeste e oeste do país, com unidades do exército mobilizadas para ajudar a conter as chamas. França e Itália já haviam enviado bombardeiros de água para uma base aérea perto de Salamanca para ajudar nos esforços de combate ao fogo. (Foto de MIGUEL RIOPA / AFP) ( AFP)

A Proteção Civil da Espanha comunicou hoje que o país é afetado por 23 grandes incêndios florestais com uma situação operacional de maior gravidade, sobretudo, nas regiões da Galícia, Castela e Leão e Extremadura, no noroeste e oeste, que fazem fronteira com Portugal. Os incêndios no país este ano queimaram 343 mil hectares, superando o recorde de 306 mil hectares registrado em 2022 no país, indicam dados, ainda provisórios, do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Os incêndios também coincidem com uma intensa onda de calor que perdura há 16 dias, mas os serviços meteorológicos do país apontaram que deverá terminar ainda nesta segunda-feira. Mas, quatro pessoas já morreram devido às queimadas neste verão e milhares permanecem temporariamente desalojadas por terem sido retiradas de casa por prevenção. Por sua vez, a ministra da Defesa, Margarita Robles, admitiu que só uma queda de temperatura poderá levar ao controle das chamas.

“A Espanha ativou em 11 de agosto o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia por causa dos fogos e sete países do bloco enviaram meios de combate a incêndios”, disse Barcone, diretora da Proteção Civil espanhola, Virginia.

Além disso, dezenas de estradas estão cortadas no norte e noroeste do país, assim como todas as ligações de comboio de alta velocidade entre Madrid e a região da Galícia. As chamas estão atingindo zonas protegidas, como o Parque Nacional Picos da Europa, e as autoridades apelaram às pessoas que estão fazendo o conhecido Caminho de Santiago para suspenderem os percursos, em especial os trajetos que passam pela região de Castela e Leão.

O recorde de área queimada registrada pelo EFFIS em ano num país europeu são 563 mil hectares, que aconteceu em 2017 em Portugal, quando os fogos mataram 119 pessoas.