Governo Trump volta a atacar Alexandre de Moraes: "Tóxico"

Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (Foto: EVARISTO SA / AFP)

O departamento de Estado dos Estados Unidos voltou, nesta segunda-feira (18/8), a postar mensagens de ataque ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação no X, o Escritório de Assuntos do Ocidente (Bureau of Western Hemisphere Affairs) diz que o magistrado é “tóxico”.

A mensagem se dá após decisão do ministro Flávio Dino que nenhuma empresa ou órgão com atuação no Brasil poderá aplicar restrições ou bloqueios baseados em determinações unilaterais de outros países.

Confira o post original:

Alexandre de Moraes is toxic to all legitimate businesses and individuals seeking access to the US and its markets. No foreign court can invalidate United States sanctions—or spare anyone from the steep consequences of violating them.



U.S. persons are prohibited from transacting… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) August 18, 2025

