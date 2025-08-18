° / °

Governo Trump volta a atacar Alexandre de Moraes: "Tóxico"

A mensagem se dá após decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de bloquear a aplicação de leis internacionais no Brasil

Publicado: 18/08/2025 às 19:14

Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes/Foto: EVARISTO SA / AFP

O departamento de Estado dos Estados Unidos voltou, nesta segunda-feira (18/8), a postar mensagens de ataque ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação no X, o Escritório de Assuntos do Ocidente (Bureau of Western Hemisphere Affairs) diz que o magistrado é “tóxico”.

A mensagem se dá após decisão do ministro Flávio Dino que nenhuma empresa ou órgão com atuação no Brasil poderá aplicar restrições ou bloqueios baseados em determinações unilaterais de outros países.

Confira o post original:

