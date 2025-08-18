Com Zelensky, Trump diz que há "chance razoável" de "paz duradoura"

Presidente dos EUA, Donald Trump vê chance de encerrar guerra com reunião trilateral com Putin e reafirma chance de paz a longo prazo

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos EUA, Donald Trump (Mandel NGAN/AFP)

Durante encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca, nesta segunda-feira (18/8), Donald Trump afirmou acreditar que há uma “chance razoável” de a guerra entre Rússia e Ucrânia terminar caso seja realizada uma reunião trilateral com Vladimir Putin.

“Acho que se tudo correr bem hoje. Teremos uma trilateração, e acho que haverá uma chance razoável de acabar com a guerra quando fizermos isso”, disse Trump a jornalistas, ao lado de Zelensky, no Salão Oval.

Trump reforçou o tom de otimismo, declarando que o objetivo das conversas em Washington é alcançar um acordo definitivo. “Teremos uma paz duradoura”, previu.

