Incêndio atinge quarto andar de empresarial na Zona Sul do Recife

Chamas começaram no início da manhã; Esse é o segundo caso de incêndio em menos de 72h

incêndio atingiu o quarto andar do empresarial na Zona Sul do Recife (Reprodução)

Um incêndio atingiu o quarto andar do empresarial Bantu Center, na manhã desta segunda-feira (11), na Avenida Conselheiro Aguiar, bairro da Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Segundo informações preliminares, o fogo começou por volta das 7h.

Esse é o segundo caso de sinistro em empresariais no bairro em menos de 72 horas.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram enviadas ao local para controlar as chamas. Não houve registro de vítimas, segundo a corporação

"Na manhã desta segunda-feira, por volta das 07h o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado para uma ocorrência de incêndio, no Bairro de Boa Viagem, Recife.

Em atendimento a demanda foram enviadas 04 (quatro) viaturas, com um total de 17 bombeiros.

O fogo foi controlado após atuação rápida das equipes no local. Não houve registro de vítimas", informa a nota dos Bombeiros.

“Eu escutei a zoada do alarme. Daí olhei pelo olho mágico e vi a fumaceira. Foi quando ligaram para mim dizendo que uma sala no quarto andar estava pegando fogo”, relatou o trabalhador Italo Cristian.

Este é o segundo incêndio em um empresarial na Zona Sul do Recife em menos de 72 horas. No sábado (9), um fogo atingiu a cobertura do Empresarial ITC, na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina.