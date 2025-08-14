EUA ameaça novas sanções contra brasileiros ligados ao Mais Médicos

Nessa quarta (14/8), dois funcionários brasileiros ligados à implementação do Mais Médicos tiveram vistos cancelados pelo governo dos EUA.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Saul Loab/AFP)

O governo dos Estados Unidos prometeu novas sanções contra autoridades envolvidas no programa Mais Médicos, classificado pela administração de Donald Trump como um “esquema coercitivo de exportação de mão de obra”. A declaração foi divulgada pelo Gabinete para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, nesta quinta-feira (14/8), e republicada pela embaixada norte-americana no Brasil.

Na mensagem em tom de ameaça, a diplomacia dos EUA voltou a acusar o Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) de utilizar o programa para driblar o embargo econômico norte-americano contra Cuba.

“O programa Mais Médicos do Brasil foi um golpe diplomático que explorou médicos cubanos, enriqueceu o regime cubano corrupto e foi acobertado por autoridades brasileiras e ex-funcionários da OPAS”, diz a mensagem compartilhada pela embaixada dos EUA no Brasil. “Não restam dúvidas: os EUA continuarão responsabilizando todos os indivíduos ligados a esse esquema coercitivo de exportação de mão de obra”, ameaçou.

