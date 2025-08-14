Moraes pede a Zanin que marque data para julgar Bolsonaro e aliados

O ministro Alexandre de Moraes pediu ao presidente da Primeira Turma do STF as datas para realizar julgamento presencial do núcleo crucial

Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (Foto: EVARISTO SA / AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu, nesta quinta-feira (14/8), para que o presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, marque o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) mais sete aliados em ação que apura suposta tentativa de golpe, que tinha como objetivo impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022.

“Considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e por todos os réus, solicito ao excelentíssimo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, dias para julgamento presencial da presenta ação penal”, despachou o ministro nos autos da Ação Penal 2668.

O pedido é para marcar julgamento presencial do núcleo considerado como crucial na trama golpista. Moraes determinou, ainda, que sejam intimados os advogados regularmente constituídos.

