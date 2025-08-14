Metroviários pressionam Lula no Recife contra privatização do metrô

Metroviários fazem cobrança contra privatização do metrô do Recife (Divulgação)

Em paralisação nesta quinta-feira (14), membros do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) e da Federação Nacional dos Metroferroviários (Fenametro) entregaram ao governo federal um documento com posicionamentos e reivindicações contra a possibilidade de privatização do metrô do Recife.

O documento, entregue ao presidente Lula, apresenta um histórico detalhado do metrô da capital pernambucana, descrevendo sua situação atual e os esforços empreendidos para a recuperação do sistema. Segundo o presidente do Sindmetro, Luiz Soares, houve um processo de sucateamento generalizado nos últimos quatro anos da gestão anterior. Ele destacou que considera fundamental discutir com o presidente a necessidade de requalificação do sistema.

“O governo atual demonstrou uma mudança de postura, com a intenção de conceder o serviço à iniciativa privada, sob a gestão de Raquel Lyra. Discordamos dessa proposta. Em nosso documento, destacamos diversos pontos relacionados à situação atual, enfatizando a importância da requalificação e nossa oposição à privatização”, afirmou Soares.

A categoria está em greve de 24 horas e aguardava um encontro presencial com o presidente, mas, sem oportunidade para a reunião, entregou o ofício a um integrante do governo. Os metroviários chegaram a afirmar que, caso Lula recusasse recebê-lo, enviariam o documento à imprensa para tornar público o apelo da categoria e a ausência de resposta do governo federal.

“Acreditamos que a privatização resultaria no aumento das tarifas, na precarização do serviço e na piora do atendimento à população. Nossa principal preocupação é garantir um metrô de qualidade, sob o controle do governo federal, com a manutenção da tarifa social. Defendemos, portanto, a requalificação do sistema, rejeitando a privatização, pois os exemplos em outros estados brasileiros não demonstraram resultados positivos. Esperamos que o presidente compreenda nossa posição e reveja sua decisão”, completou Luiz Soares.

Ele informou ainda que haverá uma reunião sobre o tema no dia 20 de agosto, com o ministro Rui Costa.

Os metroviários afirmaram que seguirão mobilizados em defesa do metrô público, com novas ações, denúncias e campanhas, caso o governo não se disponha a dialogar com os trabalhadores e com a população que depende diariamente do serviço.

Metrô enfrenta problemas e causa transtornos aos usuários

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o metrô do Recife transporta cerca de 160 mil usuários todos os dias. No entanto, o sistema enfrenta problemas como furto de fios, panes elétricas e descaso dos próprios passageiros.

Em julho, uma pane elétrica prejudicou o funcionamento do metrô, quando ocorreu no Ramal Camaragibe e chegou a ser resolvido no mesmo dia, mas não deixou de causar transtornos aos usuários.

Em maio, a Linha Sul do Metrô do Recife passou mais de 14 horas paralisada em razão de um problema na rede aérea. Segundo a CBTU, o problema aconteceu nas proximidades da Estação Recife e afetou todas as estações da linha.

Em abril, a Linha Centro também sofreu uma pane elétrica e interrompeu a circulação dos trens. Houve um curto-circuito na subestação de energia da Estação Coqueiral que resultou em baixa tensão e na paralisação de todas as estações do ramal.

O sistema também tem sido alvo de prejuízos causados pelos próprios usuários. Em maio, um passageiro causou um incêndio ao jogar uma bituca de cigarro na escada rolante da Estação Recife.

