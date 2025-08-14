° / °

Política
EUA

Trump defende Bolsonaro e diz que Brasil é um dos 'piores parceiros comerciais'

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse conhecer Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente brasileiro é "um homem honesto".

Estadão Conteúdo

Publicado: 14/08/2025 às 16:36

Seguir no Google News Seguir

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos/Mandel NGAN / AFP

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (Mandel NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que o Brasil tem sido "horrível" nas relações comerciais com os americanos. O republicano também repetiu que o País lida de "péssima maneira com a política quando eles prendem um ex-presidente", em referência à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. "É uma execução política o que o Brasil tenta fazer com Bolsonaro", acrescentou.

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse conhecer Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente brasileiro é "um homem honesto".

Veja também:

Sobre a relação comercial com o Brasil, o presidente americano afirmou que o País aplica tarifas "tremendas" sobre os EUA, e que é "um dos nossos piores parceiros comerciais". Quando questionado se ele está preocupado com a aproximação do Brasil e do México com a China, Trump foi enfático: "não estou. Eles não estão muito bem. Estamos melhores do que eles."

1 / 3
O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula enquanto fala durante uma coletiva de imprensa para discutir o crime em Washington, D.C., na Sala de Imprensa Brady, na Casa Branca, em Washington, D.C., em 11 de agosto de 2025. O presidente Donald Trump anunciou na segunda-feira que estava mobilizando tropas da Guarda Nacional e colocando a força policial de Washington sob controle federal para combater o crime na capital dos EUA.
2 / 3
Presidente dos EUA, Donald Trump
3 / 3
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula enquanto fala durante uma coletiva de imprensa para discutir o crime em Washington, D.C., na Sala de Imprensa Brady, na Casa Branca, em Washington, D.C., em 11 de agosto de 2025. O presidente Donald Trump anunciou na segunda-feira que estava mobilizando tropas da Guarda Nacional e colocando a força policial de Washington sob controle federal para combater o crime na capital dos EUA. "Este é o Dia da Libertação em D.C., e vamos retomar nossa capital", disse Trump em uma coletiva de imprensa na Casa Branca. (Foto de Jim WATSON / AFP) ( AFP)
Presidente dos EUA, Donald Trump ( Jim WATSON / AFP)
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Saul Loab/AFP)

economia , Lula , tarifaço , Trump
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP