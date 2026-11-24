"O Irã está em processo de desenvolvimento de armas químicas", declarou Katz em uma entrevista coletiva com jornalistas israelenses, segundo informações da emissora pública KAN e de outros veículos de comunicação locais.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira (24) que o Irã está desenvolvendo armas químicas e prometeu impedir que Teerã alcance esse objetivo.

"O Estado de Israel não vai permitir isso", afirmou o ministro da Defesa que está deixando o cargo, integrante do partido de direita Likud.

A emissora americana CNN informou na semana passada que o Irã estava preparando ataques contra altos funcionários do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com uma "bomba suja", que combina explosivos com material químico ou radioativo.

O veículo de comunicação americano, que citou como fontes funcionários que falaram sob condição de anonimato, afirmou que o plano iraniano parecia mais uma tentativa de manter opções em aberto do que uma operação "iminente".

Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, desconsiderou a notícia, classificou-a como "propaganda" nos moldes da guerra contra o Iraque e afirmou que havia indícios de que ela tinha origem em Israel.

"Ninguém acredita nisso", afirmou Araghchi na rede social X.

As declarações coincidem com as negociações em andamento para a formação de um governo em Israel, depois que nenhum partido obteve maioria absoluta nas eleições realizadas no fim de outubro.

O centrista Gadi Eisenkot recebeu do presidente Isaac Herzog a missão de formar um governo, e seu partido, Yashar, está em negociações com o Likud, do primeiro-ministro que está deixando o cargo, Benjamin Netanyahu.

Em meio às negociações, os dois dirigentes manifestaram na segunda-feira suas divergências sobre a questão do Irã.

Para Eisenkot, o Irã é a ameaça mais grave que paira sobre o Estado de Israel, mas ele afirmou que, neste momento, não considera que o país represente "uma ameaça direta e imediata".

Netanyahu, por sua vez, afirmou que "quem menospreza ou minimiza essas ameaças imediatas, sérias e graves que nos cercam o faz por razões políticas".