Dezenas de delegados deixam plenário da ONU durante discurso de Netanyahu
Delegações que permaneceram vaiaram o primeiro-ministro de Israel
Publicado: 24/09/2026 às 16:19
Setor destinado à delegação palestina permaneceu vazio enquanto Benjamin Netanyahu discursava (LEONARDO MUNOZ/AFP)
Dezenas de delegados de todo o mundo abandonaram o plenário da Assembleia Geral da ONU, nesta quinta-feira (24), em sinal de protesto durante o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Enquanto os delegados que permaneceram no recinto vaiavam o líder israelense, sua equipe o aplaudia de pé e o presidente da sessão pedia ordem aos gritos.
"Se restarem outros covardes morais que ainda não deixaram esta sala, façam-no agora", disse Netanyahu ao tomar a palavra.
O plenário, pouco concorrido no início da sessão, foi enchendo gradualmente antes do discurso do premiê israelense.
Em nota à qual a AFP teve acesso, a delegação palestina havia pedido que outras missões se somassem ao seu próprio ato de protesto.