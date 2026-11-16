Em maio, o Irã lançou mísseis de cruzeiro em direção aos Emirados Árabes Unidos (AFP)

Um relatório confidencial sobre o Irã da Agência Internacional da Energia Atômica (AIEA), publicado por agências de noticias, revelou que o organismo de vigilância da ONU afirma estar cada vez mais preocupado com as instalações de enriquecimento de urânio no Irã, instando o país a permitir o acesso dos inspetores aos locais.

"A falta de informação da agência sobre os materiais nucleares e o acesso às instalações para verificá-los constitui um motivo de grande preocupação", diz o texto da AIEA.

A agência das Nações Unidas aponta que esta situação deve ser corrigida com a maior urgência, exortando o Irã a criar as condições necessárias para permitir o regresso dos inspetores da AIEA ao país. "Estas etapas graduais poderão abrir caminho à implementação normal das salvaguardas no Irã, contribuindo, ao mesmo tempo, para estabelecer um clima de confiança propício a um acordo mais amplo", acrescenta o documento.

A AIEA não tem acesso às instalações nucleares do Irã desde junho do ano passado, após o ataque de certos locais por Israel e pelos Estados Unidos. As instalações nucleares foram também atingidas no conflito mais recente, iniciado em 28 de fevereiro, tendo a AIEA solicitado, por diversas vezes, permissão para vistoriá-las.

O relatório detalha a correspondência trocada nas últimas semanas entre a AIEA e o Irã. Os inspetores conseguiram visitar a central nuclear de Bushehr em setembro, mas não tiveram acesso às restantes instalações. A agência demonstra estar particularmente preocupada com uma instalação de enriquecimento de urânio em Isfahan, que o regime iraniano declarou à agência em 2025, mas que ainda não permitiu que fosse inspecionada. A Instalação de Enriquecimento de Combustível de Isfahan (IFEP) foi declarada à agência somente em 12 de junho de 2025. A AIEA planejava inspecionar a instalação logo depois, mas não foi possível devido ao início da campanha militar de Israel e dos EUA contra o país, que começou precisamente na data que estava agendada a visita dos inspetores da agência.

"A Agência não conhece a localização exata da IFEP, a sua situação para efeitos de salvaguardas, nem se contém material nuclear", refere o relatório confidencial da AIEA enviado aos países membros.

Em março, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, já advertia que a agência acreditava que uma quantidade significativa do urânio mais altamente enriquecido do Irã estaria no complexo de túneis em Isfahan. Antes dos ataques de junho de 2025, a AIEA estimava que o Irã possuísse cerca de 440 quilogramas de urânio enriquecido a 60% — um nível próximo dos 90% necessários para fabricar uma bomba atômica e muito superior ao limite de 3,67% estabelecido por um acordo assinado com o Teerã em 2015.

Em contrapartida, o Irã declarou oficialmente terminado o acordo, em outubro de 2025, sobretudo como resposta ao restabelecimento das sanções internacionais e àquilo que considerou ser uma violação dos compromissos assumidos pelas potências ocidentais. Desde então, e com os ataques dos EUA e Israel às instalações nucleares, o estoque de urânio enriquecido no Irã permanece incerto.

Recentemente o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei, afirmou que o país não irá entregar sequer uma partícula de material nuclear enriquecido para fora de suas fronteiras. O governo iraniano alega que precisa do material enriquecido (incluindo estoques a 60%) para fins de propulsão e projeto de navios e submarinos movidos a energia nuclear. A Rússia havia sondado a possibilidade de retirar o material do país para facilitar entendimentos com os Estados Unidos, mas Teerã recusou. A remoção ou diluição total do estoque de urânio enriquecido é uma das principais exigências de Washington para viabilizar acordos definitivos e encerrar o conflito, o que gerou um impasse nas negociações intermediadas pelo Catar.

Por outro lado, na sexta-feira passada (13), a Assembleia de Peritos do Irã emitiu uma declaração pedindo formalmente que o país reavalie a sua doutrina de defesa e discuta a saída do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), argumentando que criar dissuasão se tornou uma necessidade pública e nacional. Entretanto, Apesar da pressão de setores do parlamento e de clérigos para abandonar o TNP, o Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou oficialmente que o país, por ora, permanece comprometido com o tratado, e o Conselho Supremo de Segurança Nacional tem freado projetos de lei de tripla urgência para uma ruptura imediata

O presidente norte-americano, Donald Trump, tem acusado o Irã de querer desenvolver armas nucleares, sendo esse o seu principal argumento para ter dado inicio a campanha militar contra o país. Teerã, por sua vez, sempre negou as acusações.