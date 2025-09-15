Mais de 2 mil alunos participam de aula inaugural da 2ª turma do Curso de Formação da Polícia Militar

Até 2026, serão mais de 7 mil novos novos profissionais atuando nas polícias Militar, Civil, Científica e Corpo de Bombeiros

Aula inaugural da segunda turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças da PMPE (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Mais de 2.200 alunos participaram da aula inaugural da 2ª turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP 2025), promovida pela Polícia Militar (PMPE) na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, nesta segunda-feira (15). A primeira turma formou-se no dia 12 de agosto, colocando 2.299 PMs nas ruas.

A meta da gestão estadual é formar mais de 7 mil novos profissionais até 2026. Nesta segunda turma são 1.927 alunos do sexo masculino e 319 do sexo feminino, que ficarão sete meses na formação.

"O Juntos pela Segurança dá início, mais uma vez, a uma turma de formação e habilitação de praças da Polícia Militar. Hoje são 2.246 homens e mulheres. Esses alunos passarão por este curso de de sete meses, serão treinados pelas nossas forças operacionais de polícia e, se Deus permitir, em abril do ano que vem, nós vamos estar nessa Arena garantindo a maior festa da segurança pública de Pernambuco”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

“O dia de hoje demonstra o compromisso assumido pela governadora Raquel Lyra de fortalecer os efetivos policiais e de bombeiros. A promessa de nomear mais de 7 mil policiais e bombeiros até meados do próximo ano está sendo rigorosamente cumprida. Por conta de ações como essa, inclusive, estamos há 16 meses consecutivos com redução nos homicídios no Estado”, disse o secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Os alunos cumprem uma carga horária total de 1.080 horas/aula, distribuídas em 39 disciplinas, como Direitos Humanos, Ética e Cidadania, Sistema de Segurança Pública, Abordagem Policial, Simulação de Ocorrências e Tiro Policial Defensivo.

Para a oradora da segunda turma, Gabriela Gonçalves, o momento é de realização de um sonho. “Este é um momento de concretização de um sonho não só meu, mas de todos os que estão aqui. Foram noites de luta e conquistas. Estamos muito felizes e esperamos colaborar com a população pernambucana e agregar valor à Polícia Militar de Pernambuco”, disse a oradora da turma, Gabriela Gonçalves.

“Esta segunda turma representa a continuidade do mesmo concurso, totalizando quase 2.300 novos policiais, a última chamada deste processo seletivo. Hoje, eles participaram da aula inaugural, que contou com a presença da governadora Raquel Lyra. Além disso, já passaram pela ‘Semana Zero’, um período administrativo de acolhimento e orientação, durante o qual receberam equipamentos”, ressaltou o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres.

Dados do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado tem 21.491 policiais civis e militares, enquanto a recomendação da ONU é de 34.940 para atender à população. O déficit de 13.449 agentes corresponde a 38,5% do efetivo necessário. O balanço foi divulgado antes da formação da primeira turma.