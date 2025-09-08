Câmeras corporais da PM devem chegar  em seis meses, diz secretário de Defesa Social

Durante entrega de equipamentos para as Forças de Segurança, nesta segunda (8), o secretário de Defesa Social do Estado (SDS-PE), Alessandro Carvalho, afirmou que a licitação das câmeras já aberta pelo governo federal

Novas pistolas foram entregues pelo governo do estado (Melissa Fernandes)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) deverá receber câmeras corporais em até seis meses. A afirmação é do secretário de Defesa Social do Estado (SDS-PE), Alessandro Carvalho.

Ela foi feita nesta segunda (8) durante a entrega de equipamentos para as Forças de Segurança do Estado, realizada no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, no Centro do Recife.

Atualmente, o 17° Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Paulista, no Grande Recife, já faz uso de câmeras corporais. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), está em fase de testes, segundo apuração do Diario.

O Governo do Estado será contemplado pelo governo federal, que abriu uma licitação federal para comprar as câmeras corporais.

Questionado pela governadora Raquel Lyra (PSD), sobre o recebimento das câmeras, o secretário Alessandro respondeu que “(São) 1.300 câmeras adquiridas junto ao Governo Federal. Estão terminando de fazer a licitação, devem chegar em não mais do que seis meses”.

A governadora destacou a relação entre o uso das câmeras e a letalidade das polícias, e afirmou que a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) é a segunda menos letal do Brasil.

“É importante falar sobre isso. Sempre que se fala sobre câmera (corporal), se fala sobre letalidade da polícia. É importante dizer que a polícia de Pernambuco é a segunda menos letal do Brasil. É claro que quando há confrontos, há sim a possibilidade de um policial entrando em confronto, de ter alguma vítima fatal, mas a nossa polícia é treinada e consegue ter isso em números para utilizar de todos os meios necessários para garantir a segurança. Isso está mostrado nos números como a segunda polícia menos letal do Brasil”, pontuou.

Entrega

Nesta segunda (8), o Governo de Pernambuco entregou novos equipamentos para as Forças de Segurança do Estado. Foram entregues às Polícias Militar, Civil e Penal, 5.923 pistolas Glock calibre 9 milímetros, 6.700 algemas, 18 drones, 217 tablets e um veículo de transporte de cães para operações da Polícia Civil.

Estamos entregando equipamentos com tecnologia e armamentos de alta precisão, para que a gente garanta mais segurança pública no Estado. Passou o tempo em que as forças de segurança recebiam os equipamentos que não eram atualizados, o que não garantia a melhor precisão nem execução das tarefas policiais. Os novos equipamentos permitem que o policial proteja a sociedade, mas volte para casa com segurança, além de garantir não só o combate à criminalidade, mas também as investigações necessárias”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

O investimento nos materiais é de R$ 15 milhões, segundo o governo. De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, os equipamentos serão distribuídos por todo o Estado.

“Desde o início da gestão, foi tomada a decisão estratégica de não só recompletar o efetivo das forças policiais, mas principalmente dar melhores condições de trabalho a policiais e bombeiros que todos os dias saem de casa e arriscam suas vidas para proteger a sociedade pernambucana. Tudo isso sintetiza a atenção que o Governo de Pernambuco dá à segurança”, afirmou o secretário.