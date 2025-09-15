Policiais militares "laranjinhas" participam de campanha de doação de sangue

Ação acontece a partir desta segunda (15), e segue até o próximo dia 26 de setembro. Os policiais recém-incorporados à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) participam da campanha de doação de sangue junto ao Hemope

A soldada Fernanda Silva é uma das novas policiais militares que esteve presente na Fundação Hemope, nesta segunda (15) (Foto: SD PM JEFFERSON CANINDÉ)

Policiais recém-incorporados à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) participam de uma mobilização em parceria com a Fundação Hemope para doação de sangue. A campanha “Sangue Novo: proteção além das ruas” tem início nesta segunda (15). Segundo a PMPE, cerca de 400 policiais devem aderir à ação até o dia 26 de setembro.

A campanha faz parte de uma parceria entre a PMPE e o Hemope, para reforçar a importância social da colaboração com as doações de sangue, conta a Presidente da Hemope, Raquel Santana.

“A nossa necessidade é contínua. Ao longo do ano nós estamos sempre precisando de sangue, sempre fazendo campanha. E essa campanha específica da polícia, com os novos laranjinhas, como são carinhosamente chamados, vem dar mais robustez ao nosso estoque para que a gente consiga atender da melhor forma a população. É uma ação fantástica. Nós ficamos muito felizes com a com essa parceria e almejamos que ela se renove para que a gente continue contando com as instituições do estado para manter o banco abastecido”.

Sangue Novo

Denominada ‘Sangue Novo’, a campanha faz também alusão à incorporação de novos policiais militares recém-integrados à PMPE, explica o Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Ivanildo Torres.

“O Hemope e a Polícia Militar de Pernambuco já possuem um histórico de parceria nas doações de sangue. Sempre que nós temos efetivo novo, fazemos campanha de doação. A campanha ‘Sangue novo’ tem o duplo sentido, de mostrar a importância de doações para os bancos de sangue aqui de Pernambuco, como também de mostrar o sangue novo, os novos policiais habilitados que estão chegando na corporação”.

Compondo o ‘sangue novo’ da corporação, a soldada Fernanda Silva, é uma das novas policiais que esteve presente na Fundação Hemope, no primeiro dia de campanha.

“Já fiz doação outras vezes e estar aqui hoje, vestindo a farda da PMPE, é de um orgulho muito grande, porque a gente tá representando a instituição e os recém-policiais formados e eu espero que essa ação aqui hoje prospere e outras pessoas sintam essa vontade, que venham doar sangue também. É uma missão de solidariedade, de cuidado com a vida que toda a corporação agrega, de pegar essa missão para si e dar o exemplo para toda a sociedade”, contou ao Diario.

