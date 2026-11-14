Soso se emociona ao lembrar da mãe e deixa futuro no Sport em aberto: ‘Não fica nas minhas mãos’

Treinador argentino destacou identificação com o Rubro-Negro e se emocionou em coletiva ao falar sobre a morte da mãe

Mariano Soso, técnico do Sport (Paulo Paiva/SCR)

A vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, neste sábado (14), na Ilha do Retiro, marcou o encerramento da temporada de 2026 do Sport. Apesar do resultado positivo na última rodada da Série B, o Leão já não tinha chances de acesso.

Após a partida, o técnico Mariano Soso falou sobre o futuro no clube e deixou em aberto a possibilidade de permanecer para 2027.

Com contrato até o fim deste ano, o treinador argentino destacou sua identificação com o Rubro-Negro e o carinho pelo Recife. No entanto, ressaltou que uma eventual continuidade no comando técnico depende de decisões que vão além de sua vontade, principalmente em razão do processo eleitoral do clube, marcado para dezembro.

“Vocês sabem minha identificação com o Sport. Sou um cara que sinto o Sport como minha casa. Sou um cara muito feliz aqui. Gosto da cidade e sou um torcedor rubro-negro. Aprendi isso, que não estava nos planos da minha vida”, declarou.

Permanência depende de decisões do clube

Apesar de demonstrar o desejo de continuar no Sport, Soso reconheceu que a definição sobre seu futuro passa pelo próximo comando administrativo do clube. A eleição rubro-negra está marcada para o dia 12 de dezembro e terá Luciano Bivar e Paulo Bivar como candidatos à presidência executiva para o triênio 2027-2029.

O treinador revelou, inclusive, que já começou a planejar internamente a próxima temporada. Contudo, ponderou que a concretização dos planos depende de um entendimento entre as partes.

“A continuidade não fica nas minhas mãos. Para que isso aconteça, tem que juntar as duas partes. O Sport está em um ano eleitoral com duas chapas. Já planejei 2027 internamente, mas, para que isso se concretize, tem que passar muita coisa”, afirmou.

Esta é a segunda passagem de Mariano Soso pelo Sport. A primeira aconteceu em 2024, quando conquistou o Campeonato Pernambucano. O argentino retornou ao clube no decorrer desta temporada e encerrou sua participação com 12 partidas, seis vitórias, três empates e três derrotas, alcançando um aproveitamento de 58,3%.

Soso se emociona ao falar sobre a morte da mãe

A coletiva também foi marcada por um momento de emoção. O treinador perdeu a mãe, Alicia Lesgart, na última quarta-feira (11), na Argentina. Liberado pelo Sport, o técnico viajou ao país natal para acompanhar a despedida da familiar e retornou a tempo de comandar a equipe diante do Goiás.

Durante a partida, os jogadores rubro-negros fizeram questão de abraçar o treinador nas comemorações dos gols. Ao comentar o gesto, Soso se emocionou e agradeceu ao elenco pelo apoio recebido em um momento tão delicado.

“Tive dias muito complicados. Tive uma perda muito importante, da mulher que me formou como pessoa. Fui para a Argentina homenageá-la e voltei para o jogo. E os jogadores jogaram também por isso. Fico muito agradecido por isso”, declarou.



