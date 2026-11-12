diariodepernambuco.com.br
Sport
SOSO

Mãe de Mariano Soso, técnico do Sport, morre na Argentina

Alicia Soso veio a falecer nesta quarta-feira (11), o Sport liberou o técnico argentino para voltar ao seu país natal e se reencontrar com a família

Raphael Brasil

Publicado: 12/11/2026 às 07:48

Seguir no Google News Seguir

Mariano Soso, técnico do Sport/RAFAEL VIEIRA/DP

Mariano Soso, técnico do Sport (RAFAEL VIEIRA/DP)

Alicia Soso, mãe do técnico Mariano Soso, faleceu nesta última quarta-feira (11). O Sport confirmou a morte em uma nota oficial, o clube também liberou o técnico para viajar à Argentina e acompanhar o velório da mãe.


“O Sport Club do Recife manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Alicia Soso, mãe do técnico Mariano Soso, ocorrido nesta quarta-feira, 11 de novembro de 2026.


Neste momento de profunda tristeza, o Clube se solidariza com o treinador, seus familiares e amigos, desejando força e serenidade para enfrentar essa perda irreparável.


Que as boas lembranças e o carinho daqueles que compartilharam a vida com Alicia possam servir de conforto neste momento de dor.


Com o triste ocorrido, o técnico rubro-negro irá para a Argentina, onde sua mãe residia e se encontram os seus familiares. No período da ausência do treinador, os auxiliares Sued Lima, Daniel Morales e Diego Bujan comandarão os treinadores no CT do Leão.” colocou o Sport em sua nota oficial.


Restando apenas uma partida no ano a ser disputada pelo Leão da Ilha, o clube já começa a se planejar para o ano de 2027.


Essa é a segunda passagem de Mariano Soso no Sport, a primeira passagem sendo no começo de 2024, quando o treinador chegou a conquistar o título do Campeonato Pernambucano do mesmo ano.


Soso retornou ao Sport no meio de setembro para tentar o acesso com o Leão.

Mariano , Soso , Sport , treinador
Mais de Sport
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP