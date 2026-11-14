Perotti deixa renovação em aberto, nega interesse do Santa Cruz e se declara ao Sport: ‘Amo esse clube’

Atacante revelou que chegou a um acordo inicial, mas o Leão pediu revisão dos valores após a perda de espaço no time titular

Perotti comemora gol pelo Sport (Paulo Paiva/SCR)

O atacante Perotti deixou em aberto a possibilidade de renovar seu contrato com o Sport para a temporada de 2027.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, neste sábado (14), na Ilha do Retiro, o jogador falou sobre as conversas com a diretoria rubro-negra e explicou os motivos que impediram um acerto até o momento.

Em entrevista à Rádio Jornal após a partida, na qual marcou um dos gols da vitória, o centroavante afirmou que o Sport demonstrou interesse na renovação desde sua chegada. Segundo ele, as partes chegaram a um entendimento inicial sobre os valores, mas a negociação acabou esfriando após uma mudança de cenário durante a temporada.

“No meio do ano falaram que meu staff não queria renovar. Isso nunca aconteceu. Desde quando cheguei aqui, o Sport demonstrou interesse em renovar e sempre esperamos uma proposta. A gente entende o momento do clube, de dificuldade financeira”, explicou.

Perotti revela mudança na proposta do Sport

De acordo com Perotti, o Sport apresentou uma proposta de renovação, enquanto seu staff respondeu com uma contraproposta, que teria sido aceita pelo clube. No entanto, depois de perder espaço entre os titulares, o atacante contou que a diretoria pediu uma revisão dos valores anteriormente acertados.

“Fiquei triste porque, quando parei de jogar, o Sport pediu para diminuir os valores que eu tinha pedido. A gente então achou melhor deixar para conversar no fim do ano”, revelou.

Apesar da frustração com o andamento das conversas, o jogador evitou responsabilizar a diretoria rubro-negra pelo impasse.

“Não coloco a culpa na diretoria. Acho que foi algo que os deixou com as mãos atadas”, afirmou.

Atacante se declara ao Sport e nega suposto interesse do Santa Cruz

Além de comentar a situação contratual, Perotti também falou sobre o carinho que desenvolveu pelo Sport e pela cidade do Recife. O atacante garantiu que seguirá torcendo pelo clube, independentemente de permanecer ou não para a próxima temporada.

“O Sport ganhou meu coração. Amo esse clube e essa cidade. Independentemente de estar aqui ou não ano que vem, vou torcer pelo melhor desse clube”, declarou.

O centroavante também negou ter recebido propostas de outras equipes e comentou os rumores de um possível interesse do Santa Cruz, que circularam nas redes sociais nos últimos dias.

“Esse negócio do Santa, não sei de onde tiraram. Pode ser que tenha acontecido algum interesse, mas para mim não chegou nada”, disse.

Números de Perotti pelo Sport em 2026

Aos 28 anos, Perotti encerrou sua primeira temporada pelo Sport com números importantes. Foram 42 partidas disputadas, 17 gols marcados e duas assistências.

Dos gols anotados, 15 foram na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a marca, o atacante terminou o ano como artilheiro do elenco rubro-negro, ao lado de Barletta.



