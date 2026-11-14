Sport vence Goiás na última rodada da Série B e encerra temporada de 2026

Já sem chances de acesso, Barletta, Perotti e Biel marcaram no último jogo do Leão na Segundona

Barletta e Perotti marcaram os gols do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport se despediu da temporada de 2026 vencendo o Goiás por 3 a 0, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Já sem chances de acesso, o Leão derrotou o Esmeraldino, que sonhava com uma vaga no G-6, mas também ficou pelo caminho.

Barletta, Perotti e Biel marcaram os gols na partida disputada neste sábado (14).

Assim, o clube encerra a frustrante campanha na competição nacional na nona colocação geral, com 58 pontos conquistados.

O jogo

Precisando do resultado, o Goiás levou perigo pela primeira vez aos sete minutos. Em cobrança de falta, Lourenço finalizou com categoria, e a bola passou perto da meta de Thiago Couto.

Pouco depois, Felipe Clemente teve uma grande chance. O centroavante recebeu livre já na grande área, mas mandou por cima.

Aos 18 minutos, Mariano Soso foi obrigado a mexer na defesa do Sport. Marcelo Ajul deixou o campo com uma possível lesão, dando lugar ao jovem Patrick, da base.

Porém, quem abriu o placar foi o Leão da Ilha. Aos 21 minutos, Barletta, grande nome do time em 2026, recebeu um lindo passe de De Pena e finalizou na saída de Tadeu.

Com os visitantes desesperados, o Rubro-Negro seguiu criando oportunidades. O camisa 30 quase marcou seu segundo gol, mas o goleiro esmeraldino fez uma grande defesa.

Aos 40 minutos, foi a vez de Perotti aproveitar. Em novo contra-ataque, o atacante balançou as redes após mais uma assistência do uruguaio De Pena, fechando o placar da primeira etapa.

Segundo tempo

Com mudanças dos dois lados, o Goiás teve uma grande oportunidade logo no primeiro minuto da segunda etapa.

Anselmo Ramon aproveitou um cruzamento e cabeceou com força, mas parou em mais uma boa defesa de Thiago Couto.

Apesar do forte começo, os visitantes voltaram a dar espaço ao Sport, que passou a ter as melhores chances.

Sabendo dos resultados da rodada, o Esmeraldino precisava da virada para seguir sonhando com uma vaga no G-6. Porém, o time comandado por Mozart continuava parando na defesa armada por Mariano Soso.

O Goiás ganhou uma dose de esperança aos 36 minutos. O zagueiro Habraão, do Leão, foi expulso após longa análise do árbitro Anderson Daronco junto ao VAR. O defensor, que havia sentido uma lesão, segurou a bola com a mão e interrompeu um ataque perigoso do Alviverde.

Ainda assim, o Sport foi quem marcou mais uma vez. Biel aproveitou erro da defesa e deu números finais ao último jogo dos clubes na temporada.

Ficha da partida

SPORT 3

Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul (Patrick), Habraão e Edson Lucas; Biel Fonseca, Patrick de Paula e De Pena (Zé Gabriel); Barletta, Diego Hernández (Fernando Sobral) e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.

GOIÁS 0

Tadeu; Djalma (Rodrigo Soares), Luiz Felipe (Juninho), Lucas Ribeiro e Nícolas; Filipe Machado, Lourenço e Gegê (Jean Carlos); Cadu, Felipe Clemente (Anselmo Ramon) e Kadu Sousa (Danilo). Técnico: Mozart.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Gols: Barletta (21'/1ºT), Perotti (40'/1ºT) e Biel (48'/2ºT) (Sport)

Cartões amarelos: De Pena, Perotti e Claudinho (Sport); Cadu, Danilo e Lucas Ribeiro (Goiás)

Cartão vermelho: Habraão (Sport)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (PR) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)