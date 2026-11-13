Eleições do Sport: veja os nomes que compõem as chapas

Prazo para registro das candidaturas foi encerrado nesta sexta (13), com duas chapas inscritas para a disputa do triênio 2027/2029

Luciano Bivar e Paulo Bivar, candidatos nas eleições do Sport (Renato Araujo/Câmara dos Deputados e Paulo Paiva/SCR)

A disputa pela presidência do Sport para o triênio 2027/2029 terá duas chapas na corrida eleitoral. O prazo para registro das candidaturas foi encerrado nesta sexta-feira (13), com as inscrições de Luciano Bivar e Paulo Bivar, tio e sobrinho, que oficializaram suas respectivas chapas para a eleição rubro-negra.

A primeira inscrição foi realizada por Luciano Bivar, por volta das 10h, com a chapa 10 — "Raça e Tradição", que tem Isaac Vasconcelos como candidato a vice-presidente. Cerca de 30 minutos depois, às 10h30, Paulo Bivar registrou a chapa 20 — "Pelo Sport Todos", com Leonardo Vasconcelos na vice-presidência.

Com o encerramento do prazo, a documentação das candidaturas será analisada pela Comissão Eleitoral, responsável por decidir pelo deferimento ou indeferimento dos pedidos de registro até a próxima quarta-feira (18).





Confira a composição completa das duas chapas inscritas:

Chapa 10 — Raça e Tradição

Presidente do Conselho de Administração: Luciano Bivar

Vice-presidente do Conselho de Administração: Isaac Vasconcelos

Membro do Conselho de Administração: Gerado Carvalho

Membro do Conselho de Administração: José Antônio Neto

Membro do Conselho de Administração: Tiago Petribú

Presidente do Conselho Deliberativo: Gustavo Oiticica

Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Francisco de Albuquerque Melo Dantas

Primeiro secretário do Conselho Deliberativo: José Carlos de Souza

Segundo secretário do Conselho Deliberativo: Marco Batista Cavalcanti

Chapa 20 — Pelo Sport Todos

Presidente do Conselho de Administração: Paulo Bivar

Vice-presidente do Conselho de Administração: Leonardo Vasconcelos

Membro do Conselho de Administração: Augusto Caldas

Membro do Conselho de Administração: Eduardo Monteiro

Membro do Conselho de Administração: Rodrigo Abreu

Presidente do Conselho Deliberativo: Severino Otávio

Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Marcos Cabral

Primeiro secretário: Rodrigo Matos Assunção

Segundo secretário: Bruno Demery Bezerra Leite de Carvalho Rodrigues

ELEIÇÕES



As eleições estão marcadas para o dia 12 de dezembro, das 8h às 18h. O pleito definirá os representantes do clube para o próximo triênio e será o primeiro realizado sob o novo modelo administrativo aprovado após a reforma do estatuto, em 2024.

Pelo formato, os sócios elegerão um Conselho de Administração, composto por presidente, vice-presidente e três membros, com mandato de três anos. Também será escolhida a nova composição do Conselho Deliberativo do clube.