Eleições do Sport: veja os nomes que compõem as chapas
Prazo para registro das candidaturas foi encerrado nesta sexta (13), com duas chapas inscritas para a disputa do triênio 2027/2029
Publicado: 13/11/2026 às 19:44
Luciano Bivar e Paulo Bivar, candidatos nas eleições do Sport (Renato Araujo/Câmara dos Deputados e Paulo Paiva/SCR)
A disputa pela presidência do Sport para o triênio 2027/2029 terá duas chapas na corrida eleitoral. O prazo para registro das candidaturas foi encerrado nesta sexta-feira (13), com as inscrições de Luciano Bivar e Paulo Bivar, tio e sobrinho, que oficializaram suas respectivas chapas para a eleição rubro-negra.
A primeira inscrição foi realizada por Luciano Bivar, por volta das 10h, com a chapa 10 — "Raça e Tradição", que tem Isaac Vasconcelos como candidato a vice-presidente. Cerca de 30 minutos depois, às 10h30, Paulo Bivar registrou a chapa 20 — "Pelo Sport Todos", com Leonardo Vasconcelos na vice-presidência.
Com o encerramento do prazo, a documentação das candidaturas será analisada pela Comissão Eleitoral, responsável por decidir pelo deferimento ou indeferimento dos pedidos de registro até a próxima quarta-feira (18).
Confira a composição completa das duas chapas inscritas:
Chapa 10 — Raça e Tradição
- Presidente do Conselho de Administração: Luciano Bivar
- Vice-presidente do Conselho de Administração: Isaac Vasconcelos
- Membro do Conselho de Administração: Gerado Carvalho
- Membro do Conselho de Administração: José Antônio Neto
- Membro do Conselho de Administração: Tiago Petribú
- Presidente do Conselho Deliberativo: Gustavo Oiticica
- Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Francisco de Albuquerque Melo Dantas
- Primeiro secretário do Conselho Deliberativo: José Carlos de Souza
- Segundo secretário do Conselho Deliberativo: Marco Batista Cavalcanti
Chapa 20 — Pelo Sport Todos
- Presidente do Conselho de Administração: Paulo Bivar
- Vice-presidente do Conselho de Administração: Leonardo Vasconcelos
- Membro do Conselho de Administração: Augusto Caldas
- Membro do Conselho de Administração: Eduardo Monteiro
- Membro do Conselho de Administração: Rodrigo Abreu
- Presidente do Conselho Deliberativo: Severino Otávio
- Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Marcos Cabral
- Primeiro secretário: Rodrigo Matos Assunção
- Segundo secretário: Bruno Demery Bezerra Leite de Carvalho Rodrigues
ELEIÇÕES
As eleições estão marcadas para o dia 12 de dezembro, das 8h às 18h. O pleito definirá os representantes do clube para o próximo triênio e será o primeiro realizado sob o novo modelo administrativo aprovado após a reforma do estatuto, em 2024.
Pelo formato, os sócios elegerão um Conselho de Administração, composto por presidente, vice-presidente e três membros, com mandato de três anos. Também será escolhida a nova composição do Conselho Deliberativo do clube.