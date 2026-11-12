Sport: Goleiro Dênis cita falhas em cirurgias e garante que pretende voltar a jogar

Jogador relatou problemas identificados em procedimentos anteriores e explicou os motivos para a sexta operação

Dênis, goleiro do Sport (Reprodução/TV Sport)

O goleiro Dênis trouxe à tona detalhes do longo processo de recuperação que enfrenta desde que chegou ao Sport.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (12), ao lado do diretor do departamento de saúde e performance rubro-negro, doutor Luiz Fittipaldi, o jogador relatou problemas identificados em cirurgias anteriores, revelou situações vividas nos bastidores do clube e reafirmou o desejo de retornar aos gramados.

Aos 39 anos, o arqueiro está afastado das partidas desde novembro de 2023 e se prepara para passar pela sexta cirurgia. O novo procedimento, entretanto, será no quadril, e não no joelho esquerdo, que já foi submetido a cinco intervenções desde sua chegada à Ilha do Retiro, em agosto de 2022.

Dênis questiona procedimentos realizados no joelho

Durante a coletiva, o goleiro contou que decidiu procurar outros especialistas após não apresentar a evolução esperada no tratamento. Em junho de 2024, viajou a São Paulo e consultou três profissionais para obter novas avaliações sobre a condição do joelho esquerdo.

Segundo Dênis, os exames apontaram alterações em diferentes estruturas da articulação, incluindo problemas na reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), no menisco e em outros componentes responsáveis pela estabilidade do joelho.

O atleta também demonstrou insatisfação com a maneira como uma das operações foi conduzida. Ele relatou que esperava ser operado pelo médico do Sport, mas descobriu posteriormente que outro profissional havia realizado o procedimento.

“Eu fui para a sala de cirurgia achando que era o médico do clube que iria fazer. O médico do clube acompanhou, mas não foi ele que fez a minha cirurgia”, contou.

Jogador afirma que foi afastado da convivência com o elenco

Dênis também revelou um episódio que marcou sua recuperação em 2025. Após passar cerca de quatro meses em São Paulo para realizar fisioterapia, retornou ao Recife e voltou a frequentar as dependências do clube.

A situação, porém, mudou poucos dias depois. Segundo o goleiro, a diretoria determinou que ele realizasse as atividades em horários diferentes dos demais jogadores e evitasse o contato com o elenco.

O arqueiro afirmou que permaneceu nessa condição por aproximadamente sete a oito meses. Nesse intervalo, segundo sua versão, também não tinha autorização para entrar no vestiário ou utilizar os espaços de convivência dos companheiros.

“Eu fui proibido de entrar no vestiário durante o ano de 2025”, declarou.

Dênis classificou a experiência como um dos períodos mais difíceis de sua trajetória no clube. Ele contou que, para acompanhar as partidas na Ilha do Retiro, precisava seguir diretamente para a arquibancada, sem passar pelo vestiário.

Busca por qualidade de vida e retorno aos gramados

Dênis explicou que a nova cirurgia não está relacionada a uma sexta lesão, mas à necessidade de interromper o quadro de dores que afeta sua rotina até mesmo fora do futebol.

“Eu sinto dor no dia a dia. Sinto dor para virar e levantar na cama, para entrar e sair do meu carro. Eu não consigo ficar 15 minutos em pé. Nas férias, não consigo caminhar 10 minutos”, desabafou.

O goleiro ressaltou que a intervenção representa uma tentativa de recuperar condições básicas para o cotidiano, independentemente da possibilidade de voltar a atuar profissionalmente.

“Não tenho outra alternativa que não seja fazer a sexta cirurgia. Mas quero deixar bem claro: eu não estou fazendo a sexta cirurgia porque me machuquei seis vezes. Estou fazendo para parar de sentir dor e ter uma qualidade de vida”, explicou.

Mesmo diante de uma trajetória marcada por sucessivos problemas físicos, o jogador não considera encerrar a carreira neste momento. Dênis garantiu que ainda trabalha com a possibilidade de voltar a defender uma equipe profissional.

“Ainda quero voltar a jogar. Não entra na minha cabeça terminar minha carreira como profissional dessa forma. Eu vou voltar a jogar”, afirmou.

O vínculo do goleiro com o Sport está previsto para terminar no fim de 2026. A realização da nova cirurgia e o período necessário para a recuperação deverão exigir a extensão contratual.

Diretor de saúde e performance detalha processo de recuperação de Dênis

Ainda na coletiva desta quinta-feira, o diretor do departamento de saúde e performance do Sport, Luiz Fittipaldi, detalhou o atual processo de recuperação do goleiro e explicou a necessidade do procedimento cirúrgico.

Luiz Fittipaldi, que passou a assumir o caso a partir do final de dezembro de 2025, saiu em defesa de Dênis e ressaltou o seu comprometimento para realizar os tratamentos indicados pelos médicos.

“Dênis tem um prazo são de janeiro até abril, onde ele treina muito bem com o grupo e executa a sua função sem dor. A partir de abril, ele relata uma dor progressiva e muito relevante nesse quadril direito. O consenso total era de que, inicialmente, a tentativa seria através do mecanismo conservador, com fisioterapia, fortalecimento e atuação do ácido hialurônico”, detalhou o médico.

“Infelizmente, o tratamento conservador falhou. Isso é normal na medicina. Para um atleta de alto rendimento, um processo cirúrgico, que acabou sendo a opção, muitas vezes pode decorrer de alguns agravantes. Deixo aqui meu elogio ao atleta, que de fato é um atleta na concepção da palavra. Ele (Dênis) fez absolutamente tudo que foi preconizado”, concluiu.

Os responsáveis pelo Departamento Médico do Sport na época não se pronunciaram sobre o caso.



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