Sport leva Programa Torcedor Nota 10 ao município de Ipojuca

Iniciativa contou com apresentação da Orquestra Criança Cidadã, participação do mascote Léo e distribuição de brindes oficiais

Torcedor Nota 10 em Ipojuca (Igor Cysneiros / SCR)

O Sport deu continuidade ao programa Torcedor Nota 10 e levou a iniciativa ao município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, nesta terça-feira (10), na Escola Municipal Jarbas Passarinho, em uma programação voltada à inclusão social e à aproximação dos jovens com o clube.

A iniciativa busca utilizar o esporte como ferramenta de integração, incentivar a prática esportiva e aproximar estudantes da rede pública do ambiente rubro-negro. Durante a programação, os alunos acompanharam uma apresentação especial da Orquestra Criança Cidadã Meninos do Ipojuca, que também executou o Hino do Sport Club do Recife.

O mascote Léo interagiu com os estudantes, posou para fotos e participou da distribuição e do sorteio de brindes oficiais do clube.

A atividade contou com a presença da vice-presidente de Inclusão do Sport, Nara Vieira; do vice-presidente de Futebol de Base, George Lucena Queirós; do diretor executivo de Comunicação e coordenador do programa, Diego Pérez; e do diretor de Operações de Jogos, Thyago Moura, além de autoridades municipais e representantes da escola.

Nara Vieira destacou o papel social da iniciativa e a importância de levar o projeto para além do ambiente esportivo.

“O Torcedor Nota 10 reafirma o papel social do Sport como agente transformador. Trazer a iniciativa para Ipojuca e proporcionar essa vivência aos alunos da Escola Jarbas Passarinho mostra o compromisso da nossa gestão em utilizar o esporte como ferramenta de acolhimento, inspiração e cidadania”, afirmou.

Estudantes irão à Ilha do Retiro

Estudantes de sete escolas da rede municipal de Ipojuca estarão na Ilha do Retiro para acompanhar o confronto entre Sport e Goiás, no sábado (14), válido pela última rodada da Série B.