Com Isaac Vasconcelos de vice, grupo conta com apoio de Homero Lacerda e Jarbas Guimarães

Com apoio de ex-presidentes, Luciano Bivar articula chapa "Raça e Tradição" para eleição do Sport (Foto: Marina Ramos/ Câmara dos Deputados)

Com eleições marcadas para 12 de dezembro, as chapas que vão disputar o comando do Sport intensificaram a articulação nos bastidores. Com o prazo para a inscrição oficial encerrando nesta sexta-feira (13), o grupo "Raça e Tradição" — liderado por Luciano Bivar e que tem Isaac Vasconcelos como vice — fechou o apoio de nomes tradicionais da política rubro-negra. Do outro lado, a chapa concorrente tem Paulo Bivar na cabeça.

"O mais importante é que o nosso grupo se dispõe a recolocar o Sport na vanguarda dos clubes de futebol no Brasil. Ou seja, os esportes amadores e um futebol profissional da maior competitividade", destacou Luciano Bivar, pentacampeão estadual e campeão brasileiro da Série B de 1990.

Entre os dirigentes que apoiam a composição estão Homero Lacerda, presidente na conquista do Brasileirão de 1987, e Jarbas Guimarães, que comandou o executivo entre 1975 e 1978.

Jarbas esteve à frente do famoso "Super time da Ilha", campeão pernambucano de 1975 com atletas como Lula, Assis, Tobias e Dadá Maravilha, além do bicampeonato em 1977, acumulando também serviços prestados ao Conselho Deliberativo.

A rede de apoiadores também conta com nomes como Arsênio Meira, Luciano Monte, Nelo Campos e Pedro Lacerda.