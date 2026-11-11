Sport vence Retrô por 4 a 0 e fica perto da final do Pernambucano Sub-20
Leão construiu vantagem no jogo de ida da semifinal, no CT da Fênix, e poderá perder por até três gols de diferença na partida de volta, na Ilha do Retiro
Publicado: 11/11/2026 às 19:03
Sport Sub-20 (Igor Cysneiros/SCR)
Pela partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano Sub-20, o Sport bateu o Retrô por 4 a 0 nesta quarta-feira (11) e abriu uma vantagem confortável na disputa por uma vaga na final da competição. O duelo foi disputado no CT da Fênix, em Camaragibe.
Com a vitória construída fora de casa, o Leão terá a vantagem de decidir a classificação na Ilha do Retiro. O confronto de volta está marcado para o próximo domingo (15), às 15h.
O Leão poderá perder por até três gols de diferença para garantir a classificação à final. Caso o Retrô vença por quatro gols de vantagem, a decisão será nas cobranças de pênaltis.
Quem conquistar a vaga na decisão enfrentará o vencedor do outro confronto semifinal, entre Santa Cruz e Ipojuca.
O JOGO
O Rubro-Negro começou a construir o resultado ainda nos primeiros minutos. Aos cinco da etapa inicial, Fernandinho fez o cruzamento na medida para Jefferson balançar as redes e abrir o placar. Com o domínio das ações, o Sport ampliou aos 16 minutos. Após sofrer pênalti, Artur Maron assumiu a cobrança e converteu, deixando o Leão com dois gols de vantagem antes do intervalo.
Na segunda etapa, a equipe comandada por Daniel Neri manteve o ritmo e voltou a marcar na reta final do confronto. Aos 36 minutos, após uma boa jogada individual de Caio Henriques, Lipão aproveitou a oportunidade e fez o terceiro gol rubro-negro.
Dois minutos depois, aos 38, João Henrique finalizou com força, e Caio Henriques aproveitou o rebote para completar a goleada por 4 a 0 e encaminhar a vantagem leonina para o duelo decisivo.
Após a partida, o técnico Daniel Neri destacou a capacidade da equipe de executar a proposta de jogo e transformar as oportunidades em gols, mas ressaltou a necessidade de manter a concentração para o segundo confronto.
“Conseguimos impor a nossa proposta de jogo desde os primeiros minutos e fomos felizes em traduzir as oportunidades criadas em gols. A equipe demonstrou maturidade e leitura tática, mas sabemos que o confronto segue aberto e exige o mesmo nível de concentração para o segundo jogo”, avaliou.