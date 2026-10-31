Patrick de Paula lamenta empate, mas vê Sport vivo por vaga no G-6: ‘No jogo ainda’

Com duas rodadas para o fim, Leão da Ilha segue fora do grupo de classificação aos playoffs da Série B do Brasileirão

Patrick de Paula, volante do Sport (Rainier Moura/SCR)

Após o empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP neste sábado (31), Patrick de Paula, volante do Sport, lamentou o resultado em Ribeirão Preto.

O Leão da Ilha chegou aos 55 pontos e se manteve na sétima colocação da Série B, mas ainda pode ser ultrapassado por Atlético-GO e Goiás no decorrer da 36ª rodada.

“O empate foi ruim para a gente, mas não perdemos três pontos. Podemos somar pontos fora de casa, é importante. Agora é esfriar a cabeça, teremos mais uma final”, disse o jogador, já projetando o duelo fora de casa contra o Operário-PR, na próxima sexta-feira (6), às 19h30.

Volante acredita na classificação

Apesar do resultado, o meio-campista do Rubro-Negro segue acreditando na classificação aos playoffs do acesso, que serão disputados pelas equipes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação da Série B.

No momento, o CRB abre o G-6, com os mesmos 55 pontos do Sport. Os alagoanos visitam o Goiás na próxima segunda-feira (2), às 20h30.

“O Sport está buscando a classificação. Tenho certeza que a gente está no jogo ainda. A gente vai trabalhar na semana para poder seguir nosso caminho e objetivo. Tenho certeza que vai dar certo”, declarou.