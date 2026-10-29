Sport faz vídeo com Chrystian Barletta respondendo aos comentários da torcida

O craque rubro-negro aproveitou a boa fase para fazer um vídeo respondendo às mensagens de carinho da torcida rubro-negra

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O ídolo do Sport, Chrystian Barletta, foi o personagem principal em um vídeo feito nesta última quarta-feira (28) no canal do YouTube do Sport. O jogador respondeu a alguns comentários da torcida em postagens recentes no Instagram do clube que falavam sobre o craque rubro-negro.

O primeiro comentário da torcida falava sobre a calma e frieza do atleta para bater o pênalti decisivo contra o Criciúma.

“Ali, no momento, o facho foi um pouco de personalidade, um pouco de estudo também e um pouco de não saber o tamanho que eu estava carregando ali, de bater aquele pênalti. Mas é isso, feliz por esse comentário", respondeu o craque.

Ele também respondeu à pergunta da produção, se o pênalti precisava ser muito lento.

“Não, tinha que ser mais devagar para dar tempo do goleiro pular, entendeu? Se chuto mais forte no meio, às vezes pega no pé dele, entendeu?”, completou.



Barletta também foi enaltecido por um torcedor por não abandonar o clube em momentos tão difíceis, e utilizou o vídeo para retribuir o agradecimento.

“Cara, eu fico feliz por esse carinho, principalmente desses comentários, né? Falando de quando o clube mais precisou, eu fiquei aqui. Até minha entrevista no começo do ano. A gente sabia que, após um ano difícil como foi em 2025, o começo do próximo ano ia ser muito difícil. Fico feliz de ter acertado também que as coisas iam se ajeitar durante o ano. E fico feliz também por esse comentário, pela torcida também apoiar o clube, né? Após um momento tão difícil”, disse o craque em agradecimento à torcida.

Encerrando um vídeo, o camisa 30 do Sport reagiu ao vídeo de uma torcedora mirim do Leão que diz amar o craque.

“Muito feliz por esse vídeo. Quando as crianças, mais quando fui à escola, no programa do torcedor Nata 10. Ver o carinho da criançada, né? Você vê a sinceridade com que eles falam, né? E ela falando, né, “te amo” e tal. É muito gratificante. Fico muito feliz de receber esse vídeo, esse carinho. E agradecer também à Elis”, encerrou Barletta.

