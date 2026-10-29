Sport leva projeto Torcedor Nota 10 a João Alfredo

Pela primeira vez ao Agreste de Pernambuco, iniciativa vai proporcionar a estudantes da rede pública a experiência de acompanhar uma partida na Ilha do Retiro

Torcedor Nota 10 em João Alfredo (Jorge Fontes / Sport Recife)

O Sport realizou a sexta edição do Programa Torcedor Nota 10. Pela primeira vez, a iniciativa chegou a um município do Agreste de Pernambuco, com uma ação em João Alfredo. O evento aconteceu nesta quarta-feira (28), no Ginásio Poliesportivo Djair Santos e reuniu cerca de 2 mil pessoas, entre estudantes, representantes do clube e autoridades municipais.



O programa tem como objetivo promover a inclusão social, incentivar a prática esportiva e aproximar alunos da rede pública do ambiente rubro-negro. Como parte da iniciativa, estudantes da rede municipal de João Alfredo terão a oportunidade de acompanhar de perto o próximo compromisso do Leão na Ilha do Retiro, marcado para o dia 14 de novembro, contra o Goiás.

A programação contou com as presenças do atacante Arthur Maron e do goleiro Adriano, além do mascote Léo.

O CEO rubro-negro, Felipe Ximenes, destacou a importância de levar a iniciativa a diferentes municípios pernambucanos.

“Interiorizar nossa marca e ir até onde a torcida do Sport está, independentemente de onde for, é um dos objetivos desse programa Torcedor Nota 10. Mas, quando a gente pensa que não pode mais se surpreender, chega aqui no Agreste de Pernambuco, na cidade de João Alfredo, e é recebido com esse carinho todo. Tenho certeza de que vai ser muito especial receber toda essa energia na Ilha do Retiro”, afirmou.

O goleiro Adriano ressaltou que o carinho recebido das crianças serve como motivação para os jogadores.

“Eu já fui criança e um dia tive o sonho de ser jogador de futebol. Hoje, estar aqui e sentir todo esse carinho dessas crianças me faz lembrar da minha infância e me empenhar cada vez mais para fazer a alegria e o sorriso para eles”, declarou.

Já o atacante Arthur Maron destacou a importância da iniciativa para fortalecer a relação entre o clube e as novas gerações de torcedores.

“É muito gratificante participar desse momento e tinha que ser o Sport mesmo para promover um programa desse porte. O Sport é gigante e, com ações como essa, só tende a formar novos torcedores e aumentar a paixão por esse time”, disse.

Representando a gestão municipal, participaram do evento integrantes das secretarias de Esportes e de Educação, além do prefeito José Martins e de seu filho, Fellype Martins.

Estudantes vivem expectativa de conhecer a Ilha

Entre os alunos, a principal expectativa é conhecer a Ilha do Retiro pela primeira vez. Alejandro, de 13 anos, estudante do 6º ano, comemorou a oportunidade de receber o clube em sua cidade e acompanhar uma partida do Sport no estádio rubro-negro.

“Eu nunca fui ao estádio e foi muito bom receber o Sport aqui na escola. Estou muito ansioso para ir à Ilha do Retiro pela primeira vez”, contou.