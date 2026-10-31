Sport empata com Botafogo-SP e se complica na luta pelo G-6 da Série B
Perotti marcou o único gol do Leão, que pode ser ultrapassado por Atlético-GO e Goiás, além de ver o CRB se distanciar
Publicado: 31/10/2026 às 17:59
Perotti durante o empate do Sport contra o Botafogo-SP (Rainier Moura/SCR)
Na reta final da Série B, o Sport empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP fora de casa neste sábado (31).
Hygor abriu o placar para os paulistas, enquanto Perotti marcou o gol do Leão da Ilha no jogo válido pela 36ª rodada da Segundona.
Com o resultado, o time treinado por Mariano Soso chegou aos 55 pontos, mantendo-se na sétima colocação.
Porém, no decorrer dos próximos jogos da rodada, o Rubro-Negro pode ser ultrapassado por Atlético-GO e Goiás, além de ver o CRB abrir vantagem na disputa pelo G-6 da competição.
O próximo compromisso da equipe será novamente longe da Ilha do Retiro. Na próxima sexta-feira (6), às 19h30, o Leão enfrenta o Operário-PR.
O jogo
Após um começo de jogo equilibrado, o Sport criou a primeira boa chance. Aos 10 minutos, Diego Hernández recebeu na entrada da área e finalizou de longe, exigindo boa defesa de Victor Souza.
Aos 17 minutos, o Leão aproveitou um contra-ataque puxado por Perotti, que encontrou Barletta já na grande área. No entanto, a finalização do artilheiro foi fraca.
Com o passar do tempo, os donos da casa passaram a ter mais posse de bola, dominando as ações ofensivas e freando as jogadas do Leão da Ilha.
Ainda no primeiro tempo, Mariano Soso promoveu a primeira mudança, acionando o zagueiro Marcelo Ajul no lugar do volante Willian Oliveira, que sentiu um incômodo no pé direito.
Logo após a substituição, aos 38 minutos, o Botafogo-SP abriu o placar. Inocêncio avançou pelo lado direito e cruzou para Hygor mandar a bola de primeira para o fundo das redes.
Porém, aos 45 minutos, os rubro-negros conseguiram o empate. Perotti aproveitou o rebote do goleiro após chute de Fernando Sobral e, com muita categoria, igualou o placar antes do intervalo.
Segundo tempo
Na volta para o segundo tempo, o técnico do Leão promoveu mais duas mudanças, com Biel e Marlon entrando nas vagas de Sobral e Hernández.
Ao contrário dos minutos finais da primeira etapa, a partida recomeçou em um ritmo mais lento, sem chances perigosas para os dois lados.
Aos 21 minutos, Marlon teve uma grande chance de virar o jogo. O atacante recebeu na grande área após passe de Claudinho, mas finalizou por cima.
Com a entrada de Juan Alano na vaga do lateral-direito Claudinho, Soso levou o Sport ao tudo ou nada em busca da virada.
Apesar disso, o placar permaneceu igual até o apito final, com o Leão se complicando na luta pelo G-6.
FICHA DA PARTIDA
BOTAFOGO-SP 1
Victor Souza; Inocêncio, Jonathan, Darlan, Vilar e Felipe Vieira (Pedrinho); Leandro Maciel (Matheus Salaes), Morelli e Rafael Gava (Arthur Caíke); Hygor (Morais) e Zé Hugo (Wesley). Técnico: Cláudio Tencati.
SPORT 1
Thiago Couto; Claudinho (Alano), Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; Willian Oliveira (Marcelo Ajul), Patrick de Paula e Fernando Sobral (Biel); Diego Hernández (Marlon), Barletta e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.
Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B.
Gols: Hygor (38'/1ºT) (Botafogo-SP); Perotti (45'/1ºT) (Sport).
Cartões amarelos: Leandro Maciel (Botafogo-SP).
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).
Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT).
Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP).
VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF).