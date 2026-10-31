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Sport
SÉRIE B

Sport empata com Botafogo-SP e se complica na luta pelo G-6 da Série B

Perotti marcou o único gol do Leão, que pode ser ultrapassado por Atlético-GO e Goiás, além de ver o CRB se distanciar

Ivan Mota

Publicado: 31/10/2026 às 17:59

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Perotti durante o empate do Sport contra o Botafogo-SP/Rainier Moura/SCR

Perotti durante o empate do Sport contra o Botafogo-SP (Rainier Moura/SCR)

Na reta final da Série B, o Sport empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP fora de casa neste sábado (31).

Hygor abriu o placar para os paulistas, enquanto Perotti marcou o gol do Leão da Ilha no jogo válido pela 36ª rodada da Segundona.

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Com o resultado, o time treinado por Mariano Soso chegou aos 55 pontos, mantendo-se na sétima colocação.

Porém, no decorrer dos próximos jogos da rodada, o Rubro-Negro pode ser ultrapassado por Atlético-GO e Goiás, além de ver o CRB abrir vantagem na disputa pelo G-6 da competição.

O próximo compromisso da equipe será novamente longe da Ilha do Retiro. Na próxima sexta-feira (6), às 19h30, o Leão enfrenta o Operário-PR.

O jogo

Após um começo de jogo equilibrado, o Sport criou a primeira boa chance. Aos 10 minutos, Diego Hernández recebeu na entrada da área e finalizou de longe, exigindo boa defesa de Victor Souza.

Aos 17 minutos, o Leão aproveitou um contra-ataque puxado por Perotti, que encontrou Barletta já na grande área. No entanto, a finalização do artilheiro foi fraca.

Com o passar do tempo, os donos da casa passaram a ter mais posse de bola, dominando as ações ofensivas e freando as jogadas do Leão da Ilha.

Ainda no primeiro tempo, Mariano Soso promoveu a primeira mudança, acionando o zagueiro Marcelo Ajul no lugar do volante Willian Oliveira, que sentiu um incômodo no pé direito.

Logo após a substituição, aos 38 minutos, o Botafogo-SP abriu o placar. Inocêncio avançou pelo lado direito e cruzou para Hygor mandar a bola de primeira para o fundo das redes.

Porém, aos 45 minutos, os rubro-negros conseguiram o empate. Perotti aproveitou o rebote do goleiro após chute de Fernando Sobral e, com muita categoria, igualou o placar antes do intervalo.

Segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o técnico do Leão promoveu mais duas mudanças, com Biel e Marlon entrando nas vagas de Sobral e Hernández.

Ao contrário dos minutos finais da primeira etapa, a partida recomeçou em um ritmo mais lento, sem chances perigosas para os dois lados.

Aos 21 minutos, Marlon teve uma grande chance de virar o jogo. O atacante recebeu na grande área após passe de Claudinho, mas finalizou por cima.

Com a entrada de Juan Alano na vaga do lateral-direito Claudinho, Soso levou o Sport ao tudo ou nada em busca da virada.

Apesar disso, o placar permaneceu igual até o apito final, com o Leão se complicando na luta pelo G-6.

FICHA DA PARTIDA

BOTAFOGO-SP 1

Victor Souza; Inocêncio, Jonathan, Darlan, Vilar e Felipe Vieira (Pedrinho); Leandro Maciel (Matheus Salaes), Morelli e Rafael Gava (Arthur Caíke); Hygor (Morais) e Zé Hugo (Wesley). Técnico: Cláudio Tencati.

SPORT 1

Thiago Couto; Claudinho (Alano), Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; Willian Oliveira (Marcelo Ajul), Patrick de Paula e Fernando Sobral (Biel); Diego Hernández (Marlon), Barletta e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B.

Gols: Hygor (38'/1ºT) (Botafogo-SP); Perotti (45'/1ºT) (Sport).

Cartões amarelos: Leandro Maciel (Botafogo-SP).

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT).

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP).

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF).

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