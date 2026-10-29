Regularidade longe da Ilha vira missão de Soso na luta do Sport pelo acesso na Série B

Com dois jogos consecutivos fora de casa, treinador tenta melhorar desempenho do Leão longe dos domínios na reta final da competição

Equipe do Sport em jogo da Série B 2026 (Maik Ribeiro/Sport Club do Recife)

O Sport entra na reta final da Série B diante de um desafio que pode definir suas chances de alcançar o G-6. Serão dois jogos consecutivos fora de casa, justamente quando a margem para perder pontos está cada vez menor.

Nas próximas rodadas, o Leão visita Botafogo-SP e Operário-PR e precisa construir uma sequência positiva para seguir na disputa por uma vaga nos playoffs do acesso.

O momento exige atenção especial ao desempenho como visitante. Sob o comando de Soso, o Rubro-negro disputou quatro partidas fora de casa, com duas derrotas (CRB e Nautico), uma vitória (Athletic) e um empate (Atlético-GO).

O retrospecto ainda mostra uma dificuldade do Sport para manter regularidade longe da Ilha do Retiro. A equipe conseguiu vencer apenas o Athletic.

Dois desafios fora de casa

O primeiro compromisso será contra o Botafogo-SP, neste sábado (31), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O adversário chega embalado por quatro vitórias consecutivas e tenta consolidar sua recuperação na competição. O cenário aumenta a dificuldade de um confronto no qual o Sport precisa pontuar para não se distanciar dos concorrentes.

Na rodada seguinte, o Leão encara o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Será a segunda partida consecutiva como visitante e mais uma oportunidade de somar pontos importantes antes do encerramento da competição.

Depois desses dois compromissos, o Sport volta à Ilha do Retiro para enfrentar o Goiás, na última rodada. A possibilidade de chegar ao duelo em casa ainda com chances de classificação passa diretamente pelo desempenho nos jogos anteriores.

Soso precisa encontrar regularidade como visitante

A sequência de duas partidas fora de casa coloca à prova a capacidade de reação do Sport longe de seus domínios. Os números da equipe sob o comando de Soso mostram que o time ainda não conseguiu estabelecer um padrão de resultados como visitante.

Na campanha geral, fora de casa, o Sport venceu cinco jogos, empatou outros cinco e perdeu sete.