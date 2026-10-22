Sport divulga parcial com mais de 15 mil ingressos vendidos para jogo contra o Criciúma

Com dois setores esgotados, Ilha do Retiro deve receber novo bom público em partida decisiva na luta pelo acesso

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport)

O Sport atualizou, na tarde desta quinta-feira (22), a parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Criciúma, chegando à marca de 15 mil torcedores confirmados.

O duelo decisivo para o Leão na luta pelo acesso acontece nesta sexta-feira (23), às 21h, na Ilha do Retiro.

Segundo o clube, os setores da arquibancada frontal e da arquibancada curva + placar estão esgotados.

Após perder em casa por 2 a 0 para o Fortaleza na última rodada, o Rubro-negro precisa do resultado para seguir sonhando com o G-6 da Série B.

O Leão ocupa a oitava colocação, com 51 pontos, e tem quatro partidas pela frente até o encerramento da fase de pontos corridos. Para alcançar os playoffs sem depender de outros resultados, a equipe precisa somar os 12 pontos restantes.

Uma campanha com três vitórias e um empate levaria o Rubro-negro aos 61 pontos. Segundo as projeções matemáticas divulgadas, esse cenário representaria quase 90% de chances de terminar a competição entre os seis primeiros colocados.

Arquibancada Sede ficará fechada contra o Criciúma

A Arquibancada Sede da Ilha do Retiro ficará fechada no jogo desta sexta-feira. A medida atende a uma determinação do Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em decisão proferida em 15 de outubro, após a confusão envolvendo a torcida organizada do Sport em Maceió.

O clube aguardava a publicação do acórdão do julgamento para definir quando cumpriria a punição. Na semana passada, o Pleno reduziu a condenação inicial, que previa dois jogos com portões fechados e multa de R$ 50 mil.

Com a revisão, o Sport terá de cumprir uma partida com o setor destinado à torcida organizada completamente vazio e outra com o espaço reservado a mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCDs) fechado.

Diante da decisão, o clube optou por cumprir a primeira parte da punição já diante do Criciúma. Assim, a Arquibancada Sede não terá venda de ingressos nem acesso de público para o confronto válido pela 35ª rodada da Série B.

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