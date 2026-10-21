Sport inicia venda de ingressos para confronto decisivo contra o Criciúma
Clube pernambucano inicia nesta quarta-feira (21) a venda de ingressos para o confronto direto contra o tigre
Publicado: 21/10/2026 às 09:52
Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)
O Sport inicia nesta quarta-feira (21) a venda de ingressos para a partida contra o Criciúma, pela 35.ª rodada, na Ilha do Retiro.
O Leão se prepara para o seu até então penúltimo compromisso em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo com a equipe catarinense acontece na próxima sexta-feira (23), às 21h, na casa da equipe pernambucana.
A venda de ingressos teve início às 10h de hoje, seguindo a previsão de cada categoria de sócio até público geral. A partida, porém, terá os portões da arquibancada sede fechados devido à ordem do Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), proferida em 15/10/2026. O setor permanecerá fechado na partida contra o Tigre devido a confusão que houve em Maceió envolvendo a torcida organizada do Sport, o clube ainda deverá realizar uma partida com acesso liberado apenas para mulheres e crianças.
Às 10h, a venda de ingressos vai abrir para os sócios 87 e, a cada 1h passada no relógio, uma nova categoria de sócio será liberada para fazer a compra do ingresso. Até as 16h, quando a venda é aberta para o público geral.
Os valores dos ingressos variam entre 20 reais, sendo o ingresso promocional para a arquibancada frontal, e o mais caro, a 160 reais, sendo o valor inteiro das cadeiras centrais.